Cuatro playas no son aptas para bañistas este fin de semana: aquí los detalles
Excedieron el “Beach Action Value” para el parámetro de enterococos
17 de julio de 2026 - 11:23 AM
17 de julio de 2026 - 11:23 AM
Cuatro playas al norte, sur y oeste de Puerto Rico excedieron los parámetros de calidad de agua y, por lo tanto, no son aptas para bañistas este fin de semana, informó hoy, viernes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Específicamente, las playas del balneario Punta Salinas, en Toa Baja; Cabullón, en Ponce; Buyé, en Cabo Rojo; y Pico de Piedra, en Aguada, rebasaron el “Beach Action Value” (BAV) para el parámetro de enterococos (70 colonias/100 mL).
Las cuatro playas forman parte del Programa de Monitoría y Notificación Pública del DRNA.
El Área de Calidad de Agua del DRNA recomienda a los bañistas que, luego de eventos de lluvias continuas, no se pongan en contacto con cuerpos de agua hasta que transcurran 24 horas de finalizado, ya que es mucho más latente el desarrollo de bacterias.
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