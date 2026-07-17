Cuatro playas no son aptas para bañistas este fin de semana: aquí los detalles

Cuatro playas al norte, sur y oeste de Puerto Rico excedieron los parámetros de calidad de agua y, por lo tanto, no son aptas para bañistas este fin de semana, informó hoy, viernes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Específicamente, las playas del balneario Punta Salinas, en Toa Baja; Cabullón, en Ponce; Buyé, en Cabo Rojo; y Pico de Piedra, en Aguada, rebasaron el “Beach Action Value” (BAV) para el parámetro de enterococos (70 colonias/100 mL).

Las cuatro playas forman parte del Programa de Monitoría y Notificación Pública del DRNA.