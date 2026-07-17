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Cuatro playas no son aptas para bañistas este fin de semana: aquí los detalles

Excedieron el “Beach Action Value” para el parámetro de enterococos

17 de julio de 2026 - 11:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los muestreos más recientes realizados por el Programa de Playas de la JCA indicaron que la Playa Buyé en Cabo Rojo no está apta para bañistas ya que excede el parámetro de enterococos, por lo cual continúa bajo aviso de Bandera Amarilla. (GFR Media)
Playa Buyé, en Cabo Rojo, es una de las que no son aptas para bañistas este fin de semana. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Cuatro playas al norte, sur y oeste de Puerto Rico excedieron los parámetros de calidad de agua y, por lo tanto, no son aptas para bañistas este fin de semana, informó hoy, viernes, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

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Específicamente, las playas del balneario Punta Salinas, en Toa Baja; Cabullón, en Ponce; Buyé, en Cabo Rojo; y Pico de Piedra, en Aguada, rebasaron el “Beach Action Value” (BAV) para el parámetro de enterococos (70 colonias/100 mL).

Las cuatro playas forman parte del Programa de Monitoría y Notificación Pública del DRNA.

El Área de Calidad de Agua del DRNA recomienda a los bañistas que, luego de eventos de lluvias continuas, no se pongan en contacto con cuerpos de agua hasta que transcurran 24 horas de finalizado, ya que es mucho más latente el desarrollo de bacterias.

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PlayasPlayas de Puerto RicoDRNAContaminación del aguaContaminación ambiental
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