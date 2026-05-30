Exhortan a disfrutar del verano sin generar basura en las playas y otros cuerpos de agua

En busca de promover hábitos responsables y reducir la generación de desperdicios durante la temporada alta de visitas a playas, ríos y otros espacios naturales, la organización Scuba Dogs Society anunció el relanzamiento de su campaña educativa “¡Gózate el verano sin basura!”.

La iniciativa, que se extenderá del 1 de junio al 31 de julio, tiene el propósito de conectar a las personas con los espacios naturales que disfrutan durante el verano y fomentar acciones sencillas pero significativas para protegerlos.

“Puerto Rico es más que un destino de verano; es parte de nuestra identidad. Sus playas, ríos y costas forman parte de nuestras memorias, nuestras comunidades y del legado que queremos proteger para las futuras generaciones. Con esta campaña, queremos recordar que cuidar nuestros espacios naturales también es una manera de demostrar amor por nuestro archipiélago”, expresó la directora ejecutiva de Scuba Dogs Society, María E. Ocasio Torres, en comunicado de prensa.

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Parte de la campaña de la organización Scuba Dogs Society. (Suministrada)

La organización destacó que los meses de junio y julio representan una de las épocas de mayor presión sobre los ecosistemas naturales debido a celebraciones y fechas festivas como la Noche de San Juan (23 de junio), el 4 de julio y el 25 de julio, momentos en que miles de personas visitan las costas y cuerpos de agua del archipiélago, generando grandes cantidades de desperdicios.

A través de notas educativas, redes sociales, medios de comunicación, limpiezas comunitarias y actividades de concienciación ambiental, la campaña exhortará a la ciudadanía a tomar medidas simples para reducir la contaminación, incluyendo evitar plásticos de un solo uso –como cubiertos, vasos y sorbetos–, utilizar envases reutilizables y llevarse la basura generada.

“Queremos transformar la manera en que las personas disfrutan del verano. No se trata solo de recoger basura, sino de prevenir que llegue a nuestros ecosistemas. Pequeñas acciones como llevar artículos reutilizables o recoger una botella que alguien dejó atrás pueden tener un impacto enorme para nuestros cuerpos de agua y especies acuáticas”, expresó, por su parte, Gabriel Pecunia Malavé, coordinador de Programas de Scuba Dogs Society.

La organización también destacó que la campaña busca continuar fortaleciendo la educación sobre la reducción de plásticos de un solo uso y promover alternativas sostenibles accesibles para la ciudadanía.

Medidas para reducir la contaminación Lleva solo lo necesario y evita plásticos de un solo uso. Utiliza botellas, utensilios y envases reutilizables. Llévate toda la basura generada. Recoge residuos encontrados en los espacios naturales. Deja los espacios limpios para el disfrute de otras personas y de la vida silvestre. Fuente: Scuba Dogs Society

Muchos de estos desperdicios terminan fragmentándose en microplásticos que contaminan los ecosistemas y afectan tanto a la naturaleza como a la salud humana. En ese sentido, Scuba Dogs Society enfatizó que, aunque las limpiezas son importantes, la verdadera solución comienza reduciendo la cantidad de basura que llega al ambiente.

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Como parte del esfuerzo, la organización también promoverá actividades educativas y limpiezas comunitarias con certificación de horas verdes. Entre estas iniciativas, se encuentra “Tu Huella Armoniosa”, una limpieza de costa comunitaria que se celebrará el sábado 20 de junio, en Playa Las Marías, Rincón, enfocada en promover el disfrute responsable de nuestras playas previo a la Noche de San Juan.