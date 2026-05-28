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Una rara microluna azul será visible este fin de semana

Se podrá ver la luna llena más pequeña del año, mientras que la estrella brillante Antares hará una aparición especial

28 de mayo de 2026 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera luna llena del mes fue el 1 de mayo. (Michael Probst)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cabo Cañaveral - Prepárese para una rara microluna azul este fin de semana, una luna azul que también es la luna llena más distante y de aspecto más pequeño del año.

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Un extra: la brillante estrella Antares bombardeará el espectáculo del domingo para conseguir un tres por uno celestial.

Una luna azul se produce cada dos o tres años, cuando una segunda luna llena se aprieta en un solo mes. El 1 de mayo se produjo la primera luna llena de este mes.

Dado que la órbita de la Luna no es un círculo perfecto, la próxima luna llena estará más lejos de la Tierra de lo habitual, a una distancia de 252,360 millas (406,135 kilómetros), lo que la hará parecer un poco más pequeña y tenue. Es lo contrario de una superluna, cuando una luna llena se acerca a nosotros más de lo normal. La superluna más reciente, por ejemplo, estuvo a solo 225,130 millas (362,312 kilómetros) de distancia.

Gianluca Masi, del Proyecto Telescopio Virtual, que ofrecerá una retransmisión en directo desde Italia, explicó que la microluna del domingo parecerá un 6% más pequeña y un 10% más tenue que una luna llena media, “diferencias lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas para la mayoría de los observadores”.

La escena será especialmente emocionante al sur del ecuador, a través del Pacífico.

Para los observadores de estrellas de Argentina, Chile, Nueva Zelanda, el este de Australia, partes de la Antártida y un puñado de otras islas, Antares desaparecerá temporalmente cuando la microluna azul pase por delante de ella.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar.La misión Artemis II devolverá a la humanidad a la órbita de la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972.Más adelante, Artemis IV proyecta marcar el regreso de astronautas a la superficie lunar para 2028, en un esfuerzo por emular y expandir los logros del programa Apolo y establecer una presencia humana más sostenida en el satélite natural.
1 / 18 | Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra. Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. - NASA via AP

La estrella supergigante roja, situada a 550 años luz, es conocida como el “corazón de escorpión” en la constelación de Escorpio. Un año de luz equivale a casi 9.7 billones de kilómetros.

No habrá ningún acto de desaparición para aquellos que miren hacia arriba en cualquier otra parte del mundo, con Antares constantemente visible junto a la luna llena.

Y a pesar del nombre, esta luna azul no tendrá un aspecto turquesa, zafiro ni ningún otro tono. El término se refiere simplemente a la infrecuente aparición de dos lunas llenas en un mes.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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