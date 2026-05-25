Muy pequeñito y azul: descubren nueva especie de pulpo en Galápagos

Científicos revelaron este lunes el descubrimiento de una nueva especie de pequeño pulpo azul en el archipiélago de Galápagos, situado a unos 1,000 kilómetros de las costas continentales ecuatorianas y Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1978.

El pulpo fue avistado por primera vez durante una expedición de aguas profundas en 2015 realizada a bordo del E/V Nautilus, en colaboración con la Fundación Charles Darwin (FCD) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

Desde el barco, la tripulación utilizó un robot submarino operado de forma remota (ROV) para explorar el fondo oceánico cerca de la Isla Darwin, al extremo norte del archipiélago. A medida que la cámara del ROV se movía sobre el fondo marino cerca de una montaña submarina, a 5,840 pies bajo la superficie del agua, los investigadores notaron un pulpo.

Usando el ROV, la tripulación recolectó el pulpo y lo llevó a la Estación Científica Charles Darwin junto con otros especímenes de aguas profundas recolectados durante la expedición.

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Descubren nueva especie de pequeño pulpo azul en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos (Fundación Charles Darwin)

Mientras los investigadores de la FCD clasificaban los especímenes recolectados, destacó el pequeño pulpo azul, aproximadamente del tamaño de una pelota de golf. Sin estar seguros de a qué especie pertenecía, contactaron a la experta en pulpos Janet Voight y le enviaron una foto del animal.

“Inmediatamente supe que era algo realmente especial”, dijo Voight, curadora emérita de invertebrados en el Field Museum de Chicago y autora principal del estudio que describe la nueva especie. “Nunca había visto algo así”.

El equipo de investigación en la Estación Científica en Galápagos preservó el cuerpo del pulpo en alcohol y formalina, y envió el espécimen a Chicago para que Voight lo examinara, reveló este lunes la FCD.

Tomografía computarizada

El pulpo era realmente único en su tipo, lo que representó un desafío para la investigación científica.

“Cuando describes una nueva especie de pulpo, tienes que observar todas las partes, incluyendo la boca, el pico y los dientes. Y para ver esas cosas, tienes que abrir el espécimen. Solo teníamos un espécimen, así que no quería desarmarlo,” contó Voight.

Por ello, trabajó con Stephanie Smith, la gerente del laboratorio de tomografía computarizada (CT) por rayos X del Field Museum, para crear escaneos del pulpo, explicó la FCD en un comunicado.

Con la imagen tomográfica, miles de cortes tomográficos de un objeto se compilan digitalmente para crear un modelo 3D del objeto, por dentro y por fuera. Así, pueden revelar lo que hay dentro de un objeto sin necesidad de abrirlo.

En el caso del pequeño pulpo azul, los investigadores pudieron ver detalles finos de sus órganos internos, incluyendo su boca, que proporcionaron la información necesaria para declararlo una nueva especie para la ciencia y sugerir dónde encaja entre otros octópodos.

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“Estos son pequeños pulpos que viven en el océano profundo, y casi nadie en la Tierra ha podido verlos”, apuntó Voight sobre la nueva especie, Microeledone galapagensis.

Descubrimientos como estos “nos recuerdan cuánto del océano profundo en Galápagos sigue sin explorar. Cada nueva especie nos ayuda a comprender mejor estos ecosistemas ocultos y por qué es importante protegerlos”, dijo Salome Buglass, científica marina en la Universidad de California, exinvestigadora de la FCD y coautora del artículo sobre el pulpo.