Muere Timmy: la ballena jorobada al centro de un espectacular esfuerzo de rescate fue encontrada en aguas de Dinamarca

Berlín - Una ballena jorobada hallada muerta esta semana frente a una isla danesa ha sido identificada como el animal liberado hace dos semanas en un espectacular y polémico esfuerzo de rescate, tras quedar varada repetidamente frente a la costa alemana del mar Báltico, según informaron el sábado las autoridades.

La ballena muerta quedó varada el jueves frente a la pequeña isla de Anholt, en el Kattegat, el amplio estrecho entre Dinamarca y Suecia que conecta el mar Báltico con el mar del Norte.

El lugar se encuentra al sur de la localidad situada a unas 45 millas (70 kilómetros) de Skagen, en el extremo norte de Dinamarca, donde la ballena que se ganó los apodos de “Timmy” y “Hope” fue liberada el 2 de mayo tras ser transportada hacia el mar del Norte en una barcaza.

Un dispositivo de rastreo fue recuperado

“Ahora puede confirmarse que la ballena jorobada varada cerca de Anholt es la misma ballena que varó anteriormente en Alemania y fue objeto de intentos de rescate”, declaró Jane Hansen, jefa de división de la Agencia Danesa de Protección del Medio Ambiente, en un comunicado enviado por correo electrónico.

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Añadió que las condiciones del sábado permitieron a un empleado de la Agencia Danesa para la Naturaleza localizar y recuperar un dispositivo de rastreo que seguía sujeto al lomo de la ballena, y “la posición y el aspecto del dispositivo confirman que se trata de la misma ballena que había sido observada y manipulada previamente en aguas alemanas”.

1 / 10 | Así intentan rescatar a una ballena jorobada que está enferma y varada en el mar Báltico. Una ballena varada es rociada con agua tras quedar atascada en un banco de arena en Kirchdorf, en la isla de Poel, Alemania. - Michael Probst 1 / 10 Así intentan rescatar a una ballena jorobada que está enferma y varada en el mar Báltico Una ballena varada es rociada con agua tras quedar atascada en un banco de arena en Kirchdorf, en la isla de Poel, Alemania. Michael Probst Compartir

El hallazgo puso un triste punto final a semanas de esfuerzos por devolver al mamífero a su hábitat natural en el océano Atlántico.

Un largo drama

La ballena fue vista por primera vez frente a la costa alemana el 3 de marzo. No está claro por qué se adentró en el mar Báltico, que está lejos de su hábitat y para el que no era adecuada, aunque algunos expertos dijeron que podría haberse perdido mientras nadaba tras un banco de arenques o durante la migración.

A finales de marzo fue rescatada de las aguas poco profundas de Timmendorfer Strand, localidad turística del Báltico alemán, con la ayuda de una excavadora, pero pronto volvió a tener problemas en las cercanías. Los medios de comunicación locales retransmitieron en directo durante todo el día, y los sitios web de noticias alertaron a los lectores de la menor evolución de la situación de la ballena.

A principios de abril, los expertos dijeron que habían perdido toda esperanza en la ballena y que esperaban que muriera en la ensenada donde estaba varada en ese momento.

Pero el deterioro del estado de la ballena suscitó una polémica que atrajo a salvadores privados, autoridades regionales y la comunidad científica. Los activistas organizaron protestas pidiendo el rescate del animal, mientras que los influencers debatían sobre la mejor manera de ayudarlo.

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Algunos científicos afirman que los esfuerzos de rescate causarían por sí mismos un grave estrés al animal, enfermo y agotado.

El gobierno regional del estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental autorizó a una iniciativa privada de salvamento a llevar a cabo el ambicioso esfuerzo de subir a la ballena a una barcaza inundada.

La iniciativa confirmó que el dispositivo de rastreo numérico hallado en el animal muerto se correspondía con el que se había fijado a la ballena, informó la agencia de noticias alemana dpa. Señaló que no era posible afirmar de forma concluyente cuál había sido la causa de la muerte de la ballena.

Lecciones que hay que aprender

El ministro de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Till Backhaus, declaró el sábado que el esfuerzo había dado a la ballena “una última oportunidad de recuperar su libertad y su salud”, pero que no había podido aprovecharla. Dijo que será importante aprender “las mejores lecciones posibles” del episodio.

Backhaus subrayó en un comunicado que “consentir el intento de rescate no constituye una crítica a la ciencia” y añadió: “Creo que es absolutamente humano aprovechar la más mínima oportunidad cuando hay una vida en juego”.

Las autoridades aún no han decidido qué se hará con la ballena muerta.

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