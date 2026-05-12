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Rescatan a una tortuga que era trasladada en una olla en Argentina

El animal se encontraba dentro del utensilio de cocina en un autobus de larga distancia en la ciudad de Formosa

12 de mayo de 2026 - 5:19 PM

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La tortuga rescatada en Formosa. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Personal de Gendarmería Nacional rescató a un ejemplar de tortuga terrestre de patas rojas (Chelonoidis Carbonarius) en un procedimiento de control realizado en Formosa, Argentina.

La particularidad de este hallazgo es que la tortuga se encontraba en el interior de una olla metálica que llevaba una mujer entre sus piernas.

De acuerdo a la información proporcionada por esa fuerza de seguridad, el personal del Escuadrón 16, de Clorinda, que efectuaba controles intensivos y sorpresivos sobre la ruta nacional nº 11 kilómetro 1286, detuvo la marcha de un transporte público de larga distancia.

Al momento de la requisa, los uniformados notaron que una ciudadana mayor de edad realizaba movimientos con sus piernas para intentar tapar un recipiente metálico que se encontraba debajo de su asiento. Esos ademanes alertaron al personal que pidió la apertura de una olla de cocina.

Allí, se descubrió que en el interior del recipiente había un un ejemplar vivo de tortuga terrestre de patas rojas.

El traslado del animal representa una infracción directa a las leyes provinciales n° 1060 y 1314 y además, se trata de una especie en peligro de extinción, conforme la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

La tortuga fue resguardada y entregada al Ministerio de Producción y Ambiente de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión de la provincia.

Cómo son las tortugas de patas rojas

La tortuga yabotí o tortuga terrestre de patas rojas es la tortuga terrestre más grande de la Argentina. Tiene un caparazón ovalado de 50 o 60 centímetros, de color negro con manchas marrones o amarillas. Su cabeza es de color negro con manchas amarillas, anaranjadas o rojas y sus extremidades son negras con manchas de color rojo o anaranjado.

El peso máximo registrado en condiciones de libertad es de 14 kilogramos; sin embargo, existen ejemplares en el zoológico de Asunción del Paraguay que superaban los 20 kilogramos. La expectativa de vida es de más de 50 años.

En la especie hay un marcado dimorfismo sexual, los machos suelen tener mayor tamaño que las hembras y poseen el plastrón cóncavo, la parte inferior del caparazón plana, con profundas concavidades laterales y colas más largas y gruesas. Las hembras poseen el plastrón plano, caparazones más abovedados, cóncavos lateralmente y colas más cortas.

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La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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