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¿Por qué una cuarentena de 42 días a quienes estuvieron expuestos a hantavirus en el MV Hondius?

Es la más larga prevista para cualquier infección, incluso muy superior a la del COVID-19

12 de mayo de 2026 - 9:01 AM

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Las cuarentenas más largas dependen del tiempo conocido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - ¿Por qué deben guardar una cuarentena de 42 días las personas que han estado en el barco MV Hondius? Es un periodo muy superior al que se recomendó para el SARS-CoV-2 responsable del covid (14 días al principio), para el ébola (de unos 21 días) o el síndrome respiratorio agudo grave -SARS- (10 días), pero la que más se ajusta al origen histórico y al significado literal de la palabra ‘cuarentena’.

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La razón: las cuarentenas más largas dependen del tiempo conocido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas, y suelen corresponder a enfermedades en las que el periodo de incubación es muy prolongado, cuando los síntomas iniciales no son muy claros ni determinantes y la enfermedad es especialmente peligrosa.

Lo ha explicado a EFE el investigador Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla (sur de España), quien ha incidido en que el comportamiento epidemiológico del hantavirus -incluida su variante ‘Andes’- es muy diferente, y que el periodo de incubación es “muy variable” y puede oscilar entre una y seis semanas (42 días), tal y como se está comprobando con los pasajeros ya repatriados y algunos mostrando síntomas y dando resultados positivos en los primeros test.

Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación.Dos de los pasajeros desembarcados que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius bajaron en el puerto de Granadilla de Abona. Mientras, médicos militares del Ejército Británico se lanzan en paracaídas sobre Tristan da Cunha, donde uno de los 221 residentes tiene un caso sospechoso de hantavirus.
1 / 16 | Con mascarillas y batas plásticas: así bajan los pasajeros del crucero con brote de hantavirus. Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. - Ramón de la Rocha

El inmunólogo ha valorado los protocolos que se han establecido y la ejecución de los mismos, el desembarco y la repatriación de todos los pasajeros a sus países de origen “con los máximos estándares de seguridad”, ha defendido que se hayan establecido los niveles máximos de alarma “no porque el virus sea muy contagioso, que no lo es, pero sí porque es muy letal”, y ha cuestionado la laxitud con que se va a tratar a algunos de los pasajeros en sus países y que no se impongan estrictas cuarentenas.

“Las alarmas están funcionando”

Las diferencias pueden provocar a su juicio que se pierda confianza en las instituciones o los organismos internacionales, pero ha recordado que la Organización Mundial de la Salud “propone” el protocolo más adecuado, pero cada país decide lo que hace.

Corell ha insistido hoy en que el contagio solo se produce por el contacto estrecho (“muy estrecho”, ha puntualizado), y ha señalado como ejemplos el de compartir una habitación (o camarote) con la persona enferma; el contacto íntimo o muy cercano; cuidar a un enfermo sin las adecuadas medidas de protección; manipular sábanas, ropa o fluidos que pudieran estar contaminados; o la atención sanitaria sin los equipos de protección individual adecuados.

Por el contrario, no es un contacto estrecho ni cruzarse con una persona que pueda estar contagiada ni compartir brevemente un espacio, ha puntualizado Alfredo Corell, que ha plasmado en un dibujo didáctico y divulgativo estas situaciones para aclarar que el contagio por hantavirus no suele ser casual sino que requiere que esa conexión estrecha sea prolongada o íntima.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

“Las alarmas están demostrando su eficacia, que funcionan”, ha aseverado el inmunólogo, ha incidido en que la vigilancia estricta durante la cuarentena es lo que evitará que se escape ningún caso y en que las cuarentenas están “justificadísimas”, y ha advertido además de la posibilidad de que exista en el caso de este virus “supercontagiadores” y que personas con una sintomatología muy leve sean capaces de contagiarlo a varias personas.

Más preocupación por los que desembarcaron antes y sin control

Pero el catedrático ha insistido en que la tasa transmisión de este virus -número de contagiados a partir de una persona infectada- es inferior a 1, y ha observado que el de las últimas variantes del virus responsable del covid es de 15 y el del sarampión de 18.

A su juicio, el goteo de casos positivos que se está produciendo “no es nada extraño; lo que hay que evitar es que esas personas contagien a otras”, y ha asegurado que lo que realmente le preocupa no son las personas que han desembargado en Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, y han sido repatriadas a sus países, sino los pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena y no están ni localizados ni controlados, y que podrían también no haber sentido síntomas porque estaban incubando la enfermedad y estar contagiando a personas de su entorno.

Alfredo Corell ha subrayado la importancia de las palabras en crisis como esta, y en ese sentido ha incidido en la importancia de diferenciar “aislados” (como están ya la mayoría de los pasajeros del crucero y otras personas que han estado en contacto con ellos) de “ingresados”; de no confundir a las personas sospechosas de haber tenido algún tipo de contacto con “pacientes”; y de no aumentar la alarma si en los próximos días salen más positivos entre las personas que ya están controladas.

Los brotes de este virus se suelen resolver en tres ‘saltos’ (del roedor a la persona; de una persona a otra persona; y de ésta a otros contactos estrechos), ha precisado el catedrático, y ha concluido que “hay que evitar a toda costa un cuarto salto” para corroborar “que estamos casi al final de este brote”.

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