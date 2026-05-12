Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

España informa de un nuevo contagio de hantavirus en un pasajero evacuado de crucero

El pasajero español evacuado del MV Hondius está en cuarentena en un hospital militar de Madrid, lo que eleva a 11 los casos del brote

12 de mayo de 2026 - 7:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.El avión con pacientes evacuados del crucero aterrizó en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo.Un avión militar procedente de Grecia, que supuestamente transportaba a un pasajero evacuado del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llega al aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos.
1 / 17 | España informa de un nuevo contagio de hantavirus en un pasajero evacuado de crucero. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Haya, Países Bajos - Un pasajero español evacuado del crucero que se encuentra en el centro de un brote de hantavirus ha dado positivo en las pruebas del virus, según anunció el martes el Ministerio de Sanidad español, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaba que ya ha confirmado 11 casos, entre ellos tres personas del crucero que han fallecido.

RELACIONADAS

El pasajero con el nuevo caso confirmado de hantavirus se encontraba en cuarentena en un hospital militar de Madrid, donde también permanecen otros 13 españoles evacuados el domingo, todos los cuales dieron negativo en las pruebas del virus.

Una vez evacuados todos los pasajeros y muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navega de regreso a los Países Bajos, donde será limpiado y desinfectado.

El director de la Organización Mundial de la Salud, que se encontraba en Madrid, declaró que los 11 casos confirmados corresponden a pasajeros o tripulantes del crucero MV Hondius, incluidas tres personas fallecidas. Nueve de los 11 casos han sido confirmados como virus Andes.

“Estas cifras han variado poco en la última semana gracias a los gobiernos de múltiples países y socios”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“De momento, no hay indicios de que estemos asistiendo al inicio de un brote mayor”, añadió, “pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas.”

Mientras tanto, 12 miembros del personal de un hospital holandés en el que se está tratando a un paciente de hantavirus fueron puestos en cuarentena tras manipular incorrectamente fluidos corporales.

En un hospital de París, una mujer francesa evacuada del barco siniestrado permanecía en cuidados intensivos en estado estable. El gobierno francés celebra el martes dos nuevas reuniones de emergencia por hantavirus, según informó el primer ministro.

Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación.Dos de los pasajeros desembarcados que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius bajaron en el puerto de Granadilla de Abona. Mientras, médicos militares del Ejército Británico se lanzan en paracaídas sobre Tristan da Cunha, donde uno de los 221 residentes tiene un caso sospechoso de hantavirus.
1 / 16 | Con mascarillas y batas plásticas: así bajan los pasajeros del crucero con brote de hantavirus. Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. - Ramón de la Rocha

Las autoridades sanitarias dicen que es el primer brote de hantavirus en un crucero. Aunque no hay cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS afirma que la detección y el tratamiento precoces mejoran las tasas de supervivencia.

La evacuación del MV Hondius ha finalizado

Un total de 87 pasajeros y 35 tripulantes fueron escoltados desde el barco hasta la costa tinerfeña por personal ataviado con equipos de protección integral y máscaras respiratorias, en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que finalizó el lunes por la noche. El resto de la tripulación se aprovisionó y puso rumbo a la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam, según informó Oceanwide Expeditions.

Dos aviones llegaron a la ciudad de Eindhoven, en el sur de Holanda, durante la noche. El primero transportaba a 19 tripulantes y tres médicos. Los holandeses fueron trasladados a su país para ser puestos en cuarentena y los demás, entre ellos 17 tripulantes filipinos, fueron enviados a un centro de cuarentena establecido por las autoridades sanitarias holandesas.

Un segundo avión aterrizó más tarde en Eindhoven fletado por las autoridades australianas y en el que viajaban seis pasajeros de Hondius: cuatro australianos, una persona de Nueva Zelanda y un ciudadano británico que vive en Australia, según el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés. Dijo que los pasajeros permanecerán en cuarentena cerca del aeropuerto y continuarán su viaje hacia Australia “lo antes posible”. Las autoridades australianas no respondieron inmediatamente a una petición de más detalles.

El hantavirus suele propagarse a través de los excrementos de roedores y no es fácil que se transmita entre personas. Pero el virus de los Andes detectado en el brote del crucero puede transmitirse entre personas en casos excepcionales. Los síntomas -que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores musculares- suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

El jefe de la OMS, Tedros, ha aconsejado que los pasajeros que regresen permanezcan en cuarentena, ya sea en sus casas o en otras instalaciones, durante 42 días. Añadió que la OMS no puede hacer cumplir sus orientaciones, y que los distintos países pueden gestionar el seguimiento de los pasajeros sin síntomas de maneras diferentes.

Personal de hospital holandés en cuarentena

Doce empleados de un hospital holandés donde está siendo tratado un pasajero del Hondius tienen que pasar seis semanas en cuarentena tras manipular indebidamente fluidos corporales, según informó el lunes por la noche el Centro Médico de la Universidad Radboud en un comunicado.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

El “riesgo de infección es bajo”, dijo el hospital, pero estaba requiriendo a la docena de empleados a entrar en cuarentena preventiva como “precaución.”

El hospital de la ciudad oriental de Nimega recibió la semana pasada a un pasajero de uno de los vuelos de evacuación que aterrizaron en los Países Bajos, y desde entonces la persona ha dado positivo por hantavirus.

La sangre y la orina del paciente deberían haberse manipulado “de acuerdo con un procedimiento más estricto”, según el hospital.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
HantavirusEspañaCrucerosBreaking NewsVirusOrganización Mundial de la Salud
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: