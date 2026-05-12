Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.

1 / 17 España informa de un nuevo contagio de hantavirus en un pasajero evacuado de crucero

España informa de un nuevo contagio de hantavirus en un pasajero evacuado de crucero. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.

1 / 17 | España informa de un nuevo contagio de hantavirus en un pasajero evacuado de crucero. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez

La Haya, Países Bajos - Un pasajero español evacuado del crucero que se encuentra en el centro de un brote de hantavirus ha dado positivo en las pruebas del virus, según anunció el martes el Ministerio de Sanidad español, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaba que ya ha confirmado 11 casos, entre ellos tres personas del crucero que han fallecido.

El pasajero con el nuevo caso confirmado de hantavirus se encontraba en cuarentena en un hospital militar de Madrid, donde también permanecen otros 13 españoles evacuados el domingo, todos los cuales dieron negativo en las pruebas del virus.

Una vez evacuados todos los pasajeros y muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navega de regreso a los Países Bajos, donde será limpiado y desinfectado.

El director de la Organización Mundial de la Salud, que se encontraba en Madrid, declaró que los 11 casos confirmados corresponden a pasajeros o tripulantes del crucero MV Hondius, incluidas tres personas fallecidas. Nueve de los 11 casos han sido confirmados como virus Andes.

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“Estas cifras han variado poco en la última semana gracias a los gobiernos de múltiples países y socios”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“De momento, no hay indicios de que estemos asistiendo al inicio de un brote mayor”, añadió, “pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas.”

Mientras tanto, 12 miembros del personal de un hospital holandés en el que se está tratando a un paciente de hantavirus fueron puestos en cuarentena tras manipular incorrectamente fluidos corporales.

En un hospital de París, una mujer francesa evacuada del barco siniestrado permanecía en cuidados intensivos en estado estable. El gobierno francés celebra el martes dos nuevas reuniones de emergencia por hantavirus, según informó el primer ministro.

1 / 16 | Con mascarillas y batas plásticas: así bajan los pasajeros del crucero con brote de hantavirus. Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. - Ramón de la Rocha 1 / 16 Con mascarillas y batas plásticas: así bajan los pasajeros del crucero con brote de hantavirus Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación. Ramón de la Rocha Compartir

Las autoridades sanitarias dicen que es el primer brote de hantavirus en un crucero. Aunque no hay cura ni vacuna para el hantavirus, la OMS afirma que la detección y el tratamiento precoces mejoran las tasas de supervivencia.

La evacuación del MV Hondius ha finalizado

Un total de 87 pasajeros y 35 tripulantes fueron escoltados desde el barco hasta la costa tinerfeña por personal ataviado con equipos de protección integral y máscaras respiratorias, en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que finalizó el lunes por la noche. El resto de la tripulación se aprovisionó y puso rumbo a la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam, según informó Oceanwide Expeditions.

Dos aviones llegaron a la ciudad de Eindhoven, en el sur de Holanda, durante la noche. El primero transportaba a 19 tripulantes y tres médicos. Los holandeses fueron trasladados a su país para ser puestos en cuarentena y los demás, entre ellos 17 tripulantes filipinos, fueron enviados a un centro de cuarentena establecido por las autoridades sanitarias holandesas.

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Un segundo avión aterrizó más tarde en Eindhoven fletado por las autoridades australianas y en el que viajaban seis pasajeros de Hondius: cuatro australianos, una persona de Nueva Zelanda y un ciudadano británico que vive en Australia, según el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés. Dijo que los pasajeros permanecerán en cuarentena cerca del aeropuerto y continuarán su viaje hacia Australia “lo antes posible”. Las autoridades australianas no respondieron inmediatamente a una petición de más detalles.

El hantavirus suele propagarse a través de los excrementos de roedores y no es fácil que se transmita entre personas. Pero el virus de los Andes detectado en el brote del crucero puede transmitirse entre personas en casos excepcionales. Los síntomas -que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores musculares- suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

El jefe de la OMS, Tedros, ha aconsejado que los pasajeros que regresen permanezcan en cuarentena, ya sea en sus casas o en otras instalaciones, durante 42 días. Añadió que la OMS no puede hacer cumplir sus orientaciones, y que los distintos países pueden gestionar el seguimiento de los pasajeros sin síntomas de maneras diferentes.

Personal de hospital holandés en cuarentena

Doce empleados de un hospital holandés donde está siendo tratado un pasajero del Hondius tienen que pasar seis semanas en cuarentena tras manipular indebidamente fluidos corporales, según informó el lunes por la noche el Centro Médico de la Universidad Radboud en un comunicado.

1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press 1 / 13 Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. The Associated Press Compartir

El “riesgo de infección es bajo”, dijo el hospital, pero estaba requiriendo a la docena de empleados a entrar en cuarentena preventiva como “precaución.”

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El hospital de la ciudad oriental de Nimega recibió la semana pasada a un pasajero de uno de los vuelos de evacuación que aterrizaron en los Países Bajos, y desde entonces la persona ha dado positivo por hantavirus.

La sangre y la orina del paciente deberían haberse manipulado “de acuerdo con un procedimiento más estricto”, según el hospital.

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