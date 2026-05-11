Muere conductor de camión de basura en accidente de tránsito en Canóvanas
La víctima no ha sido identificada por la Policía de Puerto Rico
11 de mayo de 2026 - 12:38 PM
11 de mayo de 2026 - 12:38 PM
Un conductor de un camión de basura murió este lunes tra sufrir un accidente de tránsito con un objeto fijo en la carretera PR-185, kilómetro 7.4, sector La Vega en Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 les alertó sobre un accidente de tránsito en el mencionado lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron un camión de basura volcado.
El conductor, quien al momento no ha sido identificado, falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas.
Los agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión al fiscal de turno, continúan con la investigación del accidente.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: