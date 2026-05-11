Muere conductor de camión de basura en accidente de tránsito en Canóvanas

Un conductor de un camión de basura murió este lunes tra sufrir un accidente de tránsito con un objeto fijo en la carretera PR-185, kilómetro 7.4, sector La Vega en Canóvanas, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 les alertó sobre un accidente de tránsito en el mencionado lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron un camión de basura volcado.

El conductor, quien al momento no ha sido identificado, falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas.