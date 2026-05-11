Mujer demanda a OpenAI por tiroteo en la Universidad Estatal de Florida

La viuda de un hombre asesinado en un tiroteo masivo el año pasado en la Universidad Estatal de Florida ha demandado a OpenAI, fabricante de ChatGPT, culpando al chatbot de inteligencia artificial de la empresa de contribuir a la tragedia.

Los fiscales dicen que creen que ChatGPT asesoró a Phoenix Ikner sobre qué lugar y a qué hora del día podría haber más víctimas potenciales; qué tipo de arma y munición utilizar; y si un arma sería útil a corta distancia.

“OpenAI sabía que esto ocurriría. Ya había ocurrido antes y era sólo cuestión de tiempo que volviera a suceder”, afirmó Vandana Joshi en un comunicado el lunes. Su marido, Tiru Chabba, fue una de las dos personas muertas, y otras seis resultaron heridas.

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Drew Pusateri, portavoz de OpenAI, negó haber cometido “este terrible crimen”.

“En este caso, ChatGPT proporcionó respuestas objetivas a preguntas con información que podía encontrarse ampliamente en fuentes públicas de Internet, y no fomentó ni promovió actividades ilegales o perjudiciales”, dijo Pusateri en un correo electrónico enviado el lunes a The Associated Press.

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La demanda se presentó el domingo ante un tribunal federal.

Ikner se enfrenta a dos cargos de asesinato en primer grado y varios cargos de intento de asesinato por el tiroteo que aterrorizó al campus de Tallahassee, capital de Florida, en abril de 2025. Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte. Ikner se ha declarado inocente.

Por otra parte, en abril, el fiscal general de Florida declaró que se estaba llevando a cabo una investigación penal sobre ChatGPT para averiguar si la aplicación había ofrecido asesoramiento a Ikner.

Joshi afirmó en un comunicado difundido por su abogado que OpenAI “puso sus beneficios por encima de nuestra seguridad y eso mató a mi marido. Tienen que ser responsables antes de que otra familia tenga que pasar por esto”.

Varias demandas civiles han reclamado daños y perjuicios a empresas tecnológicas y de IA por la influencia de los chatbots y las redes sociales en la salud mental de los afectados.

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