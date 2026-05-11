Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hallan a seis personas muertas en el vagón de un tren de carga en Texas

Se trata de cinco hombres y una mujer y el hallazgo ocurrió cerca de la frontera con México

11 de mayo de 2026 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen tomada de un video proporcionado por KGNS, vagones de tren de Union Pacific están estacionados en un patio de ferrocarril en Laredo, Texas, el domingo 10 de mayo de 2026. (KGNS vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LAREDO, Texas - Seis personas fueron encontradas muertas en el interior de un vagón de tren de carga en un patio de ferrocarril de Union Pacific cerca de la frontera con México en Laredo, Texas, dijo la Policía.

RELACIONADAS

Las personas fueron encontradas el domingo mientras los trabajadores inspeccionaban uno de los coches, dijo José Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo. No parecían estar vivos, dijo.

La policía y los bomberos llegaron al lugar poco después. Confirmaron que había seis personas muertas, cinco hombres y una mujer, dijo Baeza a los periodistas. No se dio el nombre de los fallecidos.

Baeza dijo que se harían autopsias. No respondió inmediatamente a un mensaje de texto solicitando información el lunes.

Se desconocía el historial de viaje del vagón de carga.

“Union Pacific está entristecida por este incidente y está trabajando estrechamente con las fuerzas del orden para investigar”, dijo la compañía ferroviaria en un comunicado.

Laredo es un concurrido puerto terrestre de entrada para el comercio en la frontera entre Estados Unidos y México y un nexo habitual para el movimiento ilegal de personas, aunque las autoridades no han dicho si las seis muertes estaban relacionadas con una operación de contrabando.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsTexas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 11 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: