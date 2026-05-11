Hallan a seis personas muertas en el vagón de un tren de carga en Texas

LAREDO, Texas - Seis personas fueron encontradas muertas en el interior de un vagón de tren de carga en un patio de ferrocarril de Union Pacific cerca de la frontera con México en Laredo, Texas, dijo la Policía.

Las personas fueron encontradas el domingo mientras los trabajadores inspeccionaban uno de los coches, dijo José Baeza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo. No parecían estar vivos, dijo.

La policía y los bomberos llegaron al lugar poco después. Confirmaron que había seis personas muertas, cinco hombres y una mujer, dijo Baeza a los periodistas. No se dio el nombre de los fallecidos.

Baeza dijo que se harían autopsias. No respondió inmediatamente a un mensaje de texto solicitando información el lunes.

Se desconocía el historial de viaje del vagón de carga.

“Union Pacific está entristecida por este incidente y está trabajando estrechamente con las fuerzas del orden para investigar”, dijo la compañía ferroviaria en un comunicado.

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Laredo es un concurrido puerto terrestre de entrada para el comercio en la frontera entre Estados Unidos y México y un nexo habitual para el movimiento ilegal de personas, aunque las autoridades no han dicho si las seis muertes estaban relacionadas con una operación de contrabando.

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