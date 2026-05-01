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Tragedia aérea en Texas: mueren cinco personas tras estrellarse pequeño avión

La información preliminar sugiere que la aeronave viajaba a alta velocidad al momento del impacto

1 de mayo de 2026 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cessna C550 Citation II (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una avioneta se estrelló en Texas, dejando un saldo de cinco personas muertas, informó el viernes un funcionario del condado.

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El accidente ocurrió la noche del jueves en Wimberley, una ciudad ubicada a unas 40 millas (64 kilómetros) al suroeste de Austin, indicó el juez del condado de Hays, Ruben Becerra, en una publicación en Facebook.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) precisó que la aeronave, un modelo Cessna 421C, se estrelló alrededor de las 11:25 p.m. con cinco personas a bordo. Añadió que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigarán el accidente.

Becerra indicó que información preliminar sugiere que la avioneta viajaba a alta velocidad al momento del impacto. No divulgó los nombres de las víctimas, en lo que se notifica a sus familiares.

El funcionario también señaló que una segunda aeronave que transitaba por el área aterrizó de forma segura cerca de San Antonio.

Wimberley, con una población de aproximadamente 3,000 habitantes, es un destino turístico y de senderismo popular en la región montañosa de Texas Hill Country, junto al río Blanco.

El alcalde de Wimberley, Jim Chiles, dijo a The Associated Press que no tenía información adicional sobre el accidente.

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