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Le explota un motor a un avión de Delta y aterriza de emergencia en Brasil

El incidente se reportó segundos después de comenzar el vuelo, pero terminó sin heridos

30 de marzo de 2026 - 12:25 PM

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Videos grabados por los propios pasajeros y divulgados en redes sociales muestran una llamarada y chispas saliendo de una de las alas, mientras se escuchan los gritos asustados de los viajeros. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

São Paulo - Un avión de la aerolínea estadounidense Delta tuvo que aterrizar de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de la ciudad brasileña de São Paulo, después de que uno de sus motores explotara al poco de despegar, en un incidente que terminó sin heridos.

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La aeronave, un Airbus 330 con capacidad para unos 300 pasajeros y rumbo a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, presentó un “problema mecánico” en el motor izquierdo segundos después de emprender el vuelo, según una nota de la aerolínea estadounidense enviada a los medios de comunicación.

El incidente no provocó heridos y el avión pudo aterrizar a los pocos minutos en el aeropuerto, donde fue recibido por un equipo antiincendios, mientras que los pasajeros fueron llevados en autobús de vuelta a la terminal.

Las autoridades de Estados Unidos recuperaron este lunes la caja negra del avión que colisionó la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia.Los hechos ocurrieron en el distrito neoyorquino de Queens, donde murieron el piloto y el copiloto."Tenemos que revisarlo todo para determinar qué debemos llevar a los laboratorios, qué nos conviene recoger y, ante todo, qué debemos fotografiar para documentar esas pruebas", puntualizó.
1 / 15 | Impactantes fotos de cómo quedaron el avión y el camión tras accidente en el aeropuerto LaGuardia. Las autoridades de Estados Unidos recuperaron este lunes la caja negra del avión que colisionó la noche del domingo con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia. - Seth Wenig

Videos grabados por los propios pasajeros y divulgados en redes sociales muestran una llamarada y chispas saliendo de una de las alas, mientras se escuchan los gritos asustados de los viajeros.

“Delta 104, tiene fuego en su ala”, le transmitió el controlador aéreo al piloto, según audios difundidos por el portal Aviação Guarulhos JPD.

Captado en video: motor de avión explota en pleno despegue

Captado en video: motor de avión explota en pleno despegue

Los pasajeros entraron en pánico durante el vuelo de Delta Air Lines, con destino de São Paulo a Atlanta.

La aerolínea afirmó en el comunicado que la seguridad de los clientes era su “prioridad” y se disculpó por el retraso que el incidente pudo causar a los viajeros.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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