¿Crimen de odio? Reportan cinco muertos en ataque a una mezquita en San Diego

Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California.

“Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas” y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI.

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso.

Wahl agregó que la investigación de este trágico suceso “requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas”.

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Asimismo, precisó que las autoridades competentes están analizando el incidente bajo la perspectiva de crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario.

“Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana”, concluyó el agente.

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local (20:00 GMT) después de obtener conocimiento de la presencia de un “tirador activo” en el área.

Imágenes compartidas en redes sociales y televisiones muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunos de ellos menores de edad, cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad.

Aumentarán la seguridad en la ciudad

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, informó que incrementará la seguridad y vigilancia en los centros islámicos tras el ataque perpetrado en la mezquita.

“He hablado con líderes de la comunidad musulmana en Los Ángeles para ofrecerles mi ayuda y he ordenado al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que despliegue recursos adicionales para proteger las mezquitas de la ciudad”, indicó en una publicación en X.

Bass mostró su rechazo e indignación por el ataque que ocurrió en la ciudad californiana de San Diego. “Los lugares de culto deben ser verdaderos santuarios donde el odio y la violencia no tengan cabida”, insistió.

Esta medida, que busca contener el riesgo de “efecto contagio”, se produce a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol, donde Los Ángeles es sede principal con selecciones como la polémica Irán, entre las que tienen previsto disputar en el SoFi Stadium sus partidos de la fase de grupos.

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El centro, ubicado en el barrio de Clairmont, en la ciudad de San Diego supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local. EFE

Este ataque sucede en medio de un reciente aumento de la violencia contra la comunidad musulmana y los lugares de culto en Estados Unidos.

El centro, ubicado en el barrio de Clairmont, en la ciudad de San Diego supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.

Califica de “terrible” el tiroteo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó de “terrible” el tiroteo acaecido en la mezquita de San Diego.

“Van a ofrecer una sesión informativa, y se trata de una situación terrible”, dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.