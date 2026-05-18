Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Un helipuerto en Casa Blanca? Estos son los planes del presidente Donald Trump

El proyecto se sumaría a las obras que ya ha realizado en el complejo presidencial

18 de mayo de 2026 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La obra más polémica bajo la administración de Trump es el Salón de Baile que estaría listo para septiembre de 2028. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea construir un helipuerto en la Casa Blanca para evitar que los helicópteros Marine One dañen el jardín sur del complejo presidencial, según medios estadounidenses.

RELACIONADAS

La icónica imagen del presidente de Estados Unidos subiendo al helicóptero desde los jardines presidenciales podría cambiar con la construcción del helipuerto permanente que estaría listo este mismo verano, según fuentes anónimas consultadas por The Washington Post (TWP).

A diferencia de otros proyectos de cambios en la Casa Blanca, funcionarios actuales y anteriores explicaron a los medios que desde hace tiempo se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de añadir este helipuerto para evitar que se deterioren los jardines.

Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín.Así el mandatario bajó del avión presidencial.En esta imagen, banderas de China y Estados Unidos.
1 / 11 | Con alfombra roja y guardia de honor: así fue la llegada de Donald Trump a China. Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín. - Mark Schiefelbein

“Esto no es una idea descabellada de Trump”, señaló un oficial militar retirado a TWP. Este funcionario añadió que otros intentos anteriores de construir el helipuerto se frenaron por la histórica resistencia a realizar cambios en el complejo de la Casa Blanca, una situación que Trump ha cambiado por completo.

Este proyecto se sumaría a las obras que ya ha realizado en el complejo presidencial desde que empezó su segundo mandato. Además de la obra estrella de Trump, el Salón de Baile, para el que demolió el Ala Este, se han acometido modificaciones en el Jardín de las Rosas, se ha construido un paseo de granito negro a lo largo de la columnata del Ala Oeste, se ha rediseñado el Despacho Oval y se han instalado dos grandes mástiles con la bandera estadounidense en la parte delantera y trasera de la Casa Blanca, según detalla el Wall Street Journal, el primer medio en informar sobre los planes del helipuerto.

De todas estas obras, sin duda, la más polémica es el Salón de Baile, que Trump aseguró que estaría listo para septiembre de 2028, y que este mismo fin de semana sufrió un serio revés ya que el Senado frenó una partida presupuestaria destinada a la seguridad de la obra.

Tags
Breaking NewsCasa BlancaDonald TrumpWashingtonEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: