La AMA estrena nueva aplicación que permite conocer por dónde va la guagua y cuánto tarda

Si usted es de los miles de usuarios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) que, en algún momento, ha perdido la guagua o no tiene idea de cuál es la que le puede llevar a su destino, sepa que ahora existe una aplicación móvil que le puede proveer toda esa información.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, junto al presidente de la AMA, Luis González Rosario, presentaron este lunes la aplicación AMA Móvil, que se desarrolló a un costo de $450,000, en fondos de la Administración Federal de Tránsito.

“El impacto de este proyecto será significativo para los miles de usuarios de la AMA, ya que permitirá optimizar el tiempo y mejorar la experiencia diaria de quienes utilizan el transporte colectivo”, destacó Rivera, en conferencia de prensa en La Fortaleza, en sustitución de la gobernadora Jenniffer González.

La aplicación, que estará disponible para los sistemas operativos de Apple y Android, permitirá que el usuario busque su destino y reciba información sobre las guaguas disponibles, dónde puede accederlas y el tiempo que le tomará la ruta.

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“Pueden entrar en modo de visitante o modo de poner un correo electrónico, que es mi recomendación, y de ahí ponen su nombre, ponen el correo electrónico, la validación y la contaseña. Es sencillo”, indicó el presidente de la AMA sobre cómo utilizar la herramienta digital.

“La aplicación provee para personas incapacitadas. Una persona no vidente puede entrar a la aplicación y puede escuchar el sistema de la parada. Toda la persona con incapacidad puede usar la aplicación”, agregó.

Destacó que, hasta el 15 de junio, la aplicación estará en un período de prueba, y el mismo dispositivo permitirá a los usuarios colocar recomendaciones.

La AMA transporta anualmente a cerca de 4 millones de pasajeros, según reportes de la corporación pública.