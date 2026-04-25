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Departamento de Justicia investiga presunta alteración de documentos y transacciones ilegales en la AMA

La pesquisa inició luego que el presidente de la corporación, Luis R. González Rosario, ordenó referir el caso

25 de abril de 2026 - 1:51 PM

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Justicia resaltó que la pesquisa se centra en seis transacciones de recursos humanos presuntamente ilegales y/o ultra vires. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Departamento de Justicia confirmó que investiga unas presuntas irregularidades en la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), que van desde una supuesta alteración de documentos hasta seis transacciones que pudieran ser ilegales.

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La directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, la fiscal Sonia Martínez, informó este sábado que la investigación comenzó tras recibir un referido ordenado por el presidente y gerente general de la AMA, Luis R. González Rosario.

En un comunicado de prensa, la funcionaria reveló que la investigación, que permanece activa, se centra en seis transacciones de recursos humanos presuntamente ilegales y/o ultra vires, frase utilizada para describir cuando una agencia, corporación o individuo excede su autoridad legal al realizar una acción.

Según las alegaciones recibidas el 9 de septiembre de 2025, “dichas transacciones involucran procesos de reinstalación y reclasificación de empleados del servicio de confianza al servicio de carrera”. Asimismo, la agencia evalúa “la posible alteración de documentos públicos con el fin de validar, de forma retroactiva, evaluaciones de desempeño y periodos probatorios”.

“En este momento, la DIPAC se encuentra en una etapa formal de evaluación de la evidencia sometida por la AMA. Nuestro objetivo es determinar si los hechos configuran violaciones criminales por parte de funcionarios públicos”, señaló Martínez.

A tales fines, explicó que la investigación permanece en su fase de recopilación de prueba adicional y gestiones investigativas para el esclarecimiento total de los hechos. A su vez, aclaró que cualquier determinación sobre la formulación de cargos o referidos a otras agencias se tomará una vez concluya este proceso.

Debido a la naturaleza activa del caso y el deber de proteger la integridad del proceso, indicó que no existe actualmente ningún informe o documento que pueda ser divulgado. Además, la agencia no ofrecerá fechas estimadas ni expresiones adicionales hasta que los resultados de la investigación así lo permitan.

El viernes, el licenciado Jorge Salcedo Gilbes, portavoz de la AMA, confirmó que dos empleados de la corporación pública fueron referidos a las autoridades luego que una investigación interna detectó presuntas “irregularidades en transacciones de personal”.

En declaraciones a El Nuevo Día, Salcedo Gilbes sostuvo que se emitieron dos suspensiones sumarias con intención de despido contra los empleados, cuyos nombres no fueron revelados debido a que la pesquisa continúa en curso.

“Se emitieron dos suspensiones sumarias, con intención de despido por unas irregularidades en transacciones de personal que advino en conocimiento el presidente de la AMA, Luis González Rosario, cuando asumió el cargo”, explicó.

Salcedo Gilbes añadió que, luego de una investigación interna, los empleados fueron referidos a varias agencias, entre ellas, Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

Las cartas de suspensión sumaria fueron entregadas el 24 de abril: una de forma presencial y la otra se envió mediante correo certificado, pues las gestiones para entregarlas personalmente no rindieron frutos.

De otro lado, Salcedo Gilbes desmintió información de que varios empleados de la AMA fueron arrestados. “Los arrestos nunca ocurrieron”, puntualizó.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaInvestigacionesAMAOficina de Ética GubernamentalAutoridad Metropolitana de Autobuses
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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