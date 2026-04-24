Estalla investigación en la AMA: suspenden a dos empleados por supuestas irregularidades

Dos empleados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) fueron referidos a las autoridades luego que una investigación interna detectó presuntas “irregularidades en transacciones de personal” dentro de la corporación pública.

Así lo confirmó el licenciado Jorge Salcedo Gilbes, portavoz de la AMA, quien explicó que también se emitieron dos suspensiones sumarias con intención de despido contra los empleados, cuyos nombres no fueron revelados debido a que la pesquisa continúa en curso.

“Se emitieron dos suspensiones sumarias, con intención de despido por unas irregularidades en transacciones de personal que advino en conocimiento el presidente de la AMA, Luis González Rosario, cuando asumió el cargo”, explicó.

Salcedo Gilbes explicó a El Nuevo Día que, luego de una investigación interna, los empleados fueron referidos a varias agencias, entre ellas, el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

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Las cartas de suspensión sumaria fueron entregadas este viernes: una de forma presencial y la otra se envió mediante correo certificado, pues las gestiones para entregarlas personalmente no rindieron frutos.

De otro lado, Salcedo Gilbes desmintió información de que varios empleados de la AMA fueron arrestados. “Los arrestos nunca ocurrieron”, dijo.