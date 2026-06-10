La Policía investiga una gran cruz en llamas en un parque de Chicago

Una gran cruz en llamas fue descubierta el martes por la tarde en un parque de Chicago, y la policía dijo que investiga cómo terminó allí y el motivo detrás de ello.

Un video tomado por un automovilista muestra la cruz de madera envuelta en llamas, apoyada contra un árbol en Grant Park, una zona popular cerca del lago Michigan. El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el objeto era una cruz y señaló que las autoridades apagaron el fuego.

La Policía de Chicago informó que no hubo reportes de heridos y que investiga el motivo y las circunstancias en torno al “objeto en llamas”.

Keinika Carlton, de 43 años, regresaba a casa después de hacer mandados con su hija y su suegra cuando vieron la cruz en llamas. Contó que sintió una combinación de conmoción, tristeza, asco, así como curiosidad.

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“¿Esto es algo racial? ¿Esto es algo religioso?”, dijo. “Como mujeres negras, por supuesto, nuestro primer pensamiento es racial, porque se sabe que las cruces en llamas se han usado como una táctica, un acto de violencia contra los afroestadounidenses en el sur”.

Carlton calculó que la cruz medía unos 1.80 metros (6 pies) de altura.

Relató que, cuando redujeron la velocidad para grabar un video, vio a su alrededor otros autos disminuyendo la marcha y a personas que caminaban cerca, mirando fijamente la cruz ardiendo.

Aunque el motivo no estaba claro de inmediato, la quema de cruces en Estados Unidos históricamente se han considerado “símbolos de odio” que están “inextricablemente entrelazados con la historia del Ku Klux Klan”, según una decisión de 2003 de la Corte Suprema redactada por la fallecida jueza Sandra Day O’Connor. Los magistrados dictaminaron que la Primera Enmienda constitucional permite prohibir la quema de cruces cuando tienen la intención de intimidar, porque la acción “es una forma particularmente virulenta de intimidación”.

Alyna Carlton, de 22 años, dijo que nunca pensó que vería algo así en su vida.