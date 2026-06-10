Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La Policía investiga una gran cruz en llamas en un parque de Chicago

Aunque el motivo no estaba claro de inmediato, la quema de cruces en Estados Unidos históricamente se ha considerado “símbolos de odio”

10 de junio de 2026 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta escena de un video tomada por la conductora Keinika Carlton muestra una cruz de madera envuelta en llamas naranjas, apoyada sobre un árbol en Grant Park, Chicago, Illinois. (Keinika Carlton)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una gran cruz en llamas fue descubierta el martes por la tarde en un parque de Chicago, y la policía dijo que investiga cómo terminó allí y el motivo detrás de ello.

RELACIONADAS

Un video tomado por un automovilista muestra la cruz de madera envuelta en llamas, apoyada contra un árbol en Grant Park, una zona popular cerca del lago Michigan. El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el objeto era una cruz y señaló que las autoridades apagaron el fuego.

La Policía de Chicago informó que no hubo reportes de heridos y que investiga el motivo y las circunstancias en torno al “objeto en llamas”.

Keinika Carlton, de 43 años, regresaba a casa después de hacer mandados con su hija y su suegra cuando vieron la cruz en llamas. Contó que sintió una combinación de conmoción, tristeza, asco, así como curiosidad.

“¿Esto es algo racial? ¿Esto es algo religioso?”, dijo. “Como mujeres negras, por supuesto, nuestro primer pensamiento es racial, porque se sabe que las cruces en llamas se han usado como una táctica, un acto de violencia contra los afroestadounidenses en el sur”.

Carlton calculó que la cruz medía unos 1.80 metros (6 pies) de altura.

Relató que, cuando redujeron la velocidad para grabar un video, vio a su alrededor otros autos disminuyendo la marcha y a personas que caminaban cerca, mirando fijamente la cruz ardiendo.

Aunque el motivo no estaba claro de inmediato, la quema de cruces en Estados Unidos históricamente se han considerado “símbolos de odio” que están “inextricablemente entrelazados con la historia del Ku Klux Klan”, según una decisión de 2003 de la Corte Suprema redactada por la fallecida jueza Sandra Day O’Connor. Los magistrados dictaminaron que la Primera Enmienda constitucional permite prohibir la quema de cruces cuando tienen la intención de intimidar, porque la acción “es una forma particularmente virulenta de intimidación”.

Alyna Carlton, de 22 años, dijo que nunca pensó que vería algo así en su vida.

“De verdad me abrió los ojos; me hizo darme cuenta de que no estoy tan lejos del pasado”.

Tags
Breaking NewsChicagoEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: