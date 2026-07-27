Tiroteo en Seattle: reportan múltiples víctimas cerca de la Space Needle durante festival
La balacera ocurrió en el Seattle Center, donde se celebraba el festival Bite of Seattle
27 de julio de 2026 - 10:59 PM
27 de julio de 2026 - 10:59 PM
Un tiroteo registrado la tarde del domingo en el centro de Seattle, en el estado de Washington, dejó múltiples víctimas durante un festival celebrado cerca de la emblemática Space Needle, informaron las autoridades.
El Departamento de Policía de Seattle indicó, mediante una publicación en la red social X, que investiga el incidente y confirmó que varias personas resultaron heridas de bala.
“La Policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas de disparos. Se registraron disparos en el Seattle Center. Habrá más información próximamente. Por favor, evite la zona”, expresó la agencia.
Hasta el momento, las autoridades no han informado la cantidad de personas heridas ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco han indicado si hubo arrestos relacionados con el incidente.
De acuerdo con medios locales, la balacera ocurrió alrededor de las 6:00 p.m., hora del Pacífico, en el Seattle Center, complejo turístico y cultural donde se encuentra la Aguja Espacial.
Al momento del incidente, el lugar acogía el festival Bite of Seattle, uno de los eventos públicos más concurridos de la ciudad, con más de 300 puestos de comida y artículos promocionales.
Según la organización Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado este año 268 tiroteos masivos, definidos como aquellos en los que cuatro o más personas resultan heridas o muertas, sin incluir al atacante.
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