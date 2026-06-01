Regresan a la Iglesia: jóvenes españoles abrazan el catolicismo y esperan con ansias la visita del papa León XIV

Hasta hace tres años, la experiencia de fe de Sara Cabral coincidía con la de otros jóvenes del sur de Europa: una educación “católica pero nunca practicante” con poca relevancia para su vida en las Islas Canarias españolas.

Entonces escuchó una canción de un grupo de jóvenes creyentes que sintió como si Dios le hablara. Se unió al grupo y ahora, además de sus sesiones semanales de adoración con música, Cabral se prepara con ilusión para asistir a la misa del papa León XIV en Gran Canaria con sus amigos.

“Te entra una inquietud por un vacío que no sabes cómo llenar”, dice Cabral, de 26 años, sobre su abrazo al catolicismo. “Dios es el que te busca primero, pero tienes que ir a su encuentro”.

En sus viajes a España este mes y a Francia en septiembre, León encontrará a miles de jóvenes como ella en estos países tradicionalmente católicos pero ahora acérrimamente laicos, donde abundan las iglesias históricas y escasea la asistencia a misa.

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Los líderes eclesiásticos y algunos expertos consideran que el éxito de los movimientos juveniles y el aumento de los bautismos de adultos son signos de que algunos jóvenes muestran un nuevo interés por la Iglesia católica, al tiempo que la desafían a adoptar un mensaje más integrador.

“Se acercan con cara de sorpresa”, dijo el reverendo Josetxo Vera, portavoz de la Conferencia Episcopal Española. “Es una excelente oportunidad que brota del cielo, no de la Iglesia”.

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Un abandono de la práctica de la fe crea una pizarra en blanco

Vera ha visto cómo muchos adolescentes “asustaban” a sus padres ateos pidiendo el bautismo tras conocer y sentirse atraídos por los mensajes cristianos difundidos en la cultura popular, como la estrella del pop catalana Rosalía y su reciente álbum Lux, impregnado de espiritualidad.

Se acercan a la fe en un entorno drásticamente distinto al de sus padres y abuelos.

Hasta 1975, España estuvo gobernada por el dictador general Francisco Franco, que se alineó con una Iglesia profundamente católica tradicional que aún se resentía de la violencia anticlerical de la guerra civil española. Al convertirse en una democracia, el país asistió a “una especie de divorcio entre la piedad popular y la cultura religiosa de la Iglesia”, afirma Mónica Cornejo Valle, profesora de religión de la Universidad Complutense de Madrid.

En la mayoría de las regiones españolas se han seguido celebrando procesiones y fiestas religiosas de gran popularidad, y es difícil encontrar un barrio o una aldea sin algún vestigio visible de la enorme importancia de España en la historia mundial de la expansión del catolicismo.

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Hay casi 23,000 parroquias católicas activas, pero las nuevas ordenaciones sacerdotales no acaban de repuntar. La mayoría de los adultos españoles, el 80%, fueron educados en el catolicismo, pero solo el 47% se identifica como tal, incluido un escaso 2% que se unió a la fe a partir de una educación no católica, según una encuesta del Pew Research Center realizada en 2024.

Solo alrededor del 16% de los católicos españoles va a misa al menos semanalmente, según la encuesta Pew 2024, a pesar de que es una obligación para los practicantes de la fe.

Uno de los amigos de Cabral en Gran Canaria, José María Marrero, recuerda que de niño iba a misa con su madre, “y solo te encontrabas con los viejos”. Su esposa, una profesora que se bautizó a los 20 años, le contó que unos alumnos suyos en un viaje reciente vieron una imagen de Jesús y preguntaron: “Señorita, ése es el católico, ¿no?”.

En este entorno general, estudiosos como Cornejo Valle advierten de que un supuesto resurgimiento de la religiosidad podría equivaler a un “efecto publicitario” impulsado por un uso inteligente de los medios de comunicación y la cultura popular.

1 / 100 | Así ha sido el primer año del pontificado de León XIV: 100 imágenes de momentos clave. El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. - ANDREJ ISAKOVIC 1 / 100 Así ha sido el primer año del pontificado de León XIV: 100 imágenes de momentos clave El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. ANDREJ ISAKOVIC Compartir

Pero los líderes de movimientos juveniles e iglesias ven una oportunidad en esta pizarra en blanco, especialmente si “transmiten el mensaje de Jesús con alegría, un mensaje fácil de entender”, como dice Cabral.

Los movimientos juveniles crecen apelando a la pertenencia y la solidaridad

Ese es el caso del grupo al que pertenecen Cabral y unos 35,000 jóvenes más, Hakuna, que comenzó a principios de la década de 2010 en una parroquia de Madrid, cuando un grupo de universitarios organizó una hora semanal de adoración eucarística, precedida de una breve conferencia y seguida de un encuentro en un bar local.

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El movimiento se convirtió en una organización laica oficial de la Iglesia española en 2017, y ha crecido en viajes de voluntariado y conciertos, con siete discos lanzados de música cristiana, dijo su portavoz, Maca Torres.

“Es el Espíritu Santo, somos los primeros sorprendidos” por el éxito, dijo Torres, añadiendo que la mayoría de los miembros son personas que habían dejado de practicar, aunque hay algunos conversos.

En el catolicismo se bautiza a los niños, pero en el último informe anual de la Conferencia Episcopal Española se contabilizaron más de 13,300 bautizos de personas mayores de 7 años.

Y en Francia, un país cuyo laicismo es cada vez más cuestionado por su estricta regulación de la religión en la vida pública, unos 13,000 adultos fueron bautizados en la Vigilia Pascual de este año, el 42% de ellos con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Según la Conferencia Episcopal de Francia, el número de bautizos se ha triplicado con respecto a hace 10 años.

El verano pasado, en el Vaticano, León animó a los candidatos al bautismo y a los recién bautizados de Francia a compartir su experiencia de fe con los demás y a dejar que guíe su vida cotidiana.

“Qué alegría ver a jóvenes que se comprometen con la fe y quieren dar un sentido a su vida, dejándose guiar por Cristo y su Evangelio”, les dijo León.

El atractivo para los jóvenes, dicen los expertos, parece ser doble: un desencanto con otras instituciones y con la creciente soledad de la vida vivida en las redes sociales, junto con una Iglesia que, a partir del papa Francisco, se ha centrado menos en la doctrina y más en la justicia social.

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El 6 de junio, primer día de su viaje a España, León celebrará una vigilia de oración con jóvenes en una gran plaza pública de Madrid, pero también visitará más tarde un centro de inmigrantes en las Islas Canarias y una prisión cerca de Barcelona, iniciativas de divulgación que suelen atraer a los jóvenes progresistas.

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“No creemos que el número de jóvenes católicos haya crecido mucho, pero sí vemos que en general el perfil de la juventud católica está más comprometida que antes”, dijo Cornejo Valle.

Una búsqueda de sentido que lleva a los bancos

María Salazar, de 23 años, dirige en Barcelona el movimiento juvenil católico Effetá. Dice que muchos de sus compañeros buscan formas diferentes de espiritualidad, dentro y fuera de la Iglesia.

“Más que buscar la fe, buscamos un sentimiento de paz”, dijo Salazar. “Vivimos en una sociedad de microondas -todo tiene que ser inmediato-, pero el Señor no trabaja así”.

Dice que ha habido “un boom de juventud” en su parroquia, donde también se encuentra uno de los monumentos más visitados de Europa: la Sagrada Familia, la obra maestra inacabada del arquitecto modernista Antoni Gaudí.

Alrededor de 120 de ellos participan en la adoración y en retiros espirituales de un fin de semana de duración, en el primero de los cuales los organizadores y el rector de la basílica permanecieron despiertos para preparar la iglesia hasta bien pasada la medianoche.

También se ofrecen voluntarios para ayudar a los ancianos que acuden a misa en la cripta y a los turistas internacionales que acuden a los oficios religiosos en el gran templo situado sobre ella, donde el papa celebrará misa el 10 de junio e inaugurará la nueva torre de Jesucristo.

“Lo vamos a tener aquí en casa”, se entusiasmó Salazar. “Veo la torre desde lejos y veo el hogar que Dios nos dio”.

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