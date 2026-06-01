Juez decidirá si será pública la vista preliminar contra el acusado de matar a Charlie Kirk
La defensa de Tyler Robinson pidió prohibir acceso a la audiencia que se llevará a cabo en julio
1 de junio de 2026 - 8:15 AM
1 de junio de 2026 - 8:15 AM
Provo - Un juez de Utah tiene previsto decidir el lunes si prohíbe a los periodistas y al público asistir a partes de una próxima vista clave en el caso del hombre acusado de matar a Charlie Kirk.
La defensa de Tyler Robinson ha pedido al juez Tony Graf que restrinja el acceso a la vista preliminar que se celebrará del 6 al 10 de julio, en la que los fiscales deben demostrar que disponen de pruebas suficientes para justificar un juicio. Será la presentación de pruebas más importante hasta la fecha en un caso que hasta ahora se ha centrado en cuestiones de acceso a los medios de comunicación.
Los abogados defensores también han solicitado sellar docenas de pruebas que los fiscales planean presentar en la vista de julio, argumentando que podrían contaminar al jurado antes de un posible juicio.
Los abogados de Robinson han tratado de protegerse de la cobertura mediática que, según ellos, a veces tergiversa la imagen de su cliente, ya que su caso ha atraído una enorme atención pública. El joven de 23 años del suroeste de Utah está acusado de delitos como asesinato con agravantes en el asesinato de Kirk el 10 de septiembre en el campus de la Universidad de Utah Valley.
Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte si Robinson es declarado culpable. Aún no se ha declarado culpable.
Los fiscales han defendido que la vista preliminar debe permanecer abierta, pero han acordado que se restrinja a los medios de comunicación la visualización o copia de algunas pruebas que podrían utilizarse en un futuro juicio. Planean presentar análisis forenses, vídeos de vigilancia, grabaciones de declaraciones de testigos, resultados de autopsias y supuestos mensajes de Robinson admitiendo el crimen.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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