Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.

Abogados del hombre acusado de matar a Charlie Kirk piden retrasar la vista preliminar. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson.

1 / 21 | Abogados del hombre acusado de matar a Charlie Kirk piden retrasar la vista preliminar. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP

Provo, Utah - Los abogados del hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk han pedido retrasar una audiencia preliminar prevista para mayo, diciendo que necesitan tiempo para revisar una enorme cantidad de material y un análisis de balas que podría contribuir a su defensa.

El equipo de defensa de Tyler Robinson ha declarado en recientes documentos judiciales que un análisis de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) no ha podido relacionar de forma concluyente un fragmento de bala recuperado durante la autopsia con el rifle hallado cerca del lugar de los hechos. El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) está realizando pruebas adicionales, según los documentos judiciales.

El informe de la agencia se ha mantenido en secreto, pero los abogados han citado fragmentos en otros documentos públicos que dicen que los resultados no eran concluyentes.

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El éxito de un análisis balístico forense depende en gran medida del tamaño y el estado de los fragmentos de bala. Los expertos buscan marcas microscópicas únicas que quedan en una bala a su paso por el cañón del arma. Los arañazos son como las huellas dactilares, en el sentido de que no hay dos armas de fuego que presenten marcas idénticas.

La defensa dijo en su moción que podría intentar utilizar el análisis para exculpar a Robinson durante la vista preliminar, mientras que los fiscales pretenden demostrar que tienen suficientes pruebas contra él para proceder a un juicio.

Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte para Robinson, de 22 años, acusado de asesinato con agravantes en el tiroteo del 10 de septiembre contra el activista conservador en el campus de la Universidad de Utah Valley, en Orem. Robinson aún no se ha declarado culpable.

1 / 8 | ¿Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue tiroteado en Utah?. Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos. - Alex Brandon 1 / 8 ¿Quién era Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue tiroteado en Utah? Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos. Alex Brandon Compartir

Los fiscales han dicho que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle, el casquillo disparado y dos cartuchos sin disparar. Los abogados defensores señalan que los informes forenses indican que se encontró ADN de varias personas en algunos objetos, lo que, según ellos, requiere un análisis más complejo.

Al parecer, Robinson envió un mensaje de texto a su pareja en el que le decía que había atacado a Kirk porque “estaba harto de su odio”, según los fiscales.

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