Defensa del acusado de matar a Charlie Kirk piden sellar evidencia y celebrar vista a puerta cerrada

Salt Lake City - Los abogados del hombre acusado de matar a Charlie Kirk harán su caso el martes para cerrar partes de una audiencia clave y sellar algunas pruebas después de que un juez rechazó su petición de prohibir las cámaras de noticias de la corte.

La defensa de Tyler Robinson ha argumentado que la retransmisión de los procedimientos crea un frenesí mediático que a menudo lo tergiversa y podría predisponer a los posibles miembros del jurado. Esperan mantener en privado partes de su vista preliminar, prevista del 6 al 10 de julio, cuando los fiscales deben demostrar que tienen suficientes pruebas contra Robinson para proceder a juicio.

La vista de julio marcará la presentación más importante de detalles hasta la fecha en un caso que se ha centrado en gran medida en el acceso público en sus primeros ocho meses.

Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte si Robinson, de 23 años, es declarado culpable. Se le acusa, entre otros delitos, de asesinato con agravantes en el asesinato del activista conservador el 10 de septiembre en el campus de la Universidad de Utah Valley. Robinson aún no se ha declarado culpable.

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1 / 21 | ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk?. Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. - Utah Governor's Office via AP 1 / 21 ¿Qué se sabe de Tyler Robinson, el sospechoso arrestado por el asesinato de Charlie Kirk? Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, quien le habría "confesado o insinuado" ser el autor del crimen, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox. Foto publicada por la Oficina del Gobernador de Utah muestra a Tyler Robinson. Utah Governor's Office via AP Compartir

Antes de su muerte, Kirk y el movimiento juvenil conservador que fundó, Turning Point USA, emergieron como una fuerza importante en la política estadounidense que se consideró decisiva para que el presidente Donald Trump fuera elegido para un segundo mandato.

Ante la atención pública, el juez de distrito Tony Graf ha tomado medidas para proteger los derechos de Robinson en los tribunales, pero a principios de este mes se negó a cerrar el paso a las cámaras.

Durante la vista preliminar, los fiscales dicen que planean presentar análisis forenses, vídeos de vigilancia, grabaciones de declaraciones de testigos, resultados de la autopsia y supuestos mensajes de Robinson admitiendo el crimen.

Los abogados defensores han pedido al juez que selle docenas de esas pruebas para “evitar contagiar a los posibles jurados”, según un documento judicial presentado el lunes.

Los fiscales sostienen que la vista preliminar debe seguir abierta, pero están de acuerdo en que se restrinja a los medios de comunicación la visualización o copia de algunas pruebas que podrían utilizarse en un futuro juicio.

Los fiscales han dicho que Robinson dejó una nota para su pareja sentimental escondida bajo un teclado que decía: “Tuve la oportunidad de cargarme a Charlie Kirk y voy a aprovecharla”. También han dicho que escribió en un mensaje de texto sobre Kirk: “Tuve suficiente de su odio. Hay odio que no se puede negociar”.

1 / 6 | El FBI comparte imágenes de persona de interés en conexión con el asesinato de Charlie Kirk. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) compartió, el 11 de septiembre de 2025, en sus redes sociales imágenes tomadas de cámaras de seguridad que muestran a una persona de interés relacionada con el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre de 2025. - FBI 1 / 6 El FBI comparte imágenes de persona de interés en conexión con el asesinato de Charlie Kirk El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) compartió, el 11 de septiembre de 2025, en sus redes sociales imágenes tomadas de cámaras de seguridad que muestran a una persona de interés relacionada con el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre de 2025. FBI Compartir

Las autoridades han dicho que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle utilizado para matar a Kirk, el casquillo disparado, dos cartuchos sin disparar y una toalla utilizada para envolver el rifle.

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El fiscal adjunto del condado de Utah, Chad Grunander, dijo en documentos judiciales que algunas de las pruebas que planean presentar en julio son “testimonios de oídas fiables”, o declaraciones hechas fuera de los tribunales que se consideran muy fiables. Tales declaraciones se permiten normalmente en las audiencias preliminares, pero no en el juicio, donde las normas son más estrictas.

Los abogados de Robinson temen que las declaraciones se difundan ampliamente tras la vista preliminar, perjudiquen a su cliente y luego no sean admisibles en un juicio.

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