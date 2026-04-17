Equipo de la defensa en el juicio por asesinato de Charlie Kirk dice que las cámaras de la sala afectan el caso

Provo, Utah- Un testigo de la defensa en la acusación del hombre acusado de matar a Charlie Kirk dijo el viernes que las conjeturas en los medios de comunicación sobre su comportamiento en la sala del tribunal y las supuestas confesiones están haciendo imposible que Tyler Robinson tenga un juicio justo.

El testimonio del consultor del equipo de defensa, Bryan Edelman, se produjo mientras los abogados de Robinson presionaban a un juez de Utah para que prohibiera las cámaras en su caso. Dicen que las retransmisiones en directo del proceso están alimentando historias especulativas y contaminando a los posibles jurados.

Los padres de Robinson estaban sentados detrás de él en la sala medio llena. Su padre bajó la cabeza y se miró las manos mientras los fiscales reproducían un clip de Fox News en el que un comentarista identificado como ex agente del FBI opinaba que Robinson era un sociópata.

“Está creando fuera de la sala del tribunal un reality show de televisión”, dijo Edelman, un psicólogo social que tiene un negocio de consultoría de juicios con sede en California. “Creo que crea presión sobre todo el mundo por tener cámaras aquí dentro, desde el jurado hasta todos los implicados”.

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Las organizaciones de medios de comunicación, los fiscales y la viuda de Kirk, Erika Kirk, quieren que el tribunal permita las cámaras. Argumentan que la transparencia es la mejor manera de protegerse contra la desinformación y las teorías conspirativas que preocupan al equipo de defensa de Robinson.

Los fiscales tienen la intención de solicitar la pena de muerte para Robinson si es declarado culpable del tiroteo del 10 de septiembre contra Kirk, de 31 años, un activista conservador que se dirigía a una multitud de miles de personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en Orem, cuando recibió un disparo en el cuello.

Robinson, que cumplió 23 años el jueves, aún no se ha declarado culpable. No se ha fijado fecha para el juicio.

ARCHIVO - Tyler Robinson, acusado de asesinar a tiros a Charlie Kirk, comparece durante una audiencia en el Tribunal del Cuarto Distrito en Provo, Utah, el 11 de diciembre de 2025. (Rick Egan/The Salt Lake Tribune vía AP, Pool, Archivo) (Rick Egan)

Cámaras desplazadas al fondo de la sala

El sensacionalismo de los medios de comunicación en torno al caso ha ido en ambas direcciones. En un titular del 30 de marzo, el diario británico Daily Mail informó de que la bala que mató a Kirk “NO coincidía” con la de un rifle supuestamente utilizado por Robinson. La noticia se basaba en una conclusión preliminar no concluyente de los expertos en balística y dio lugar a especulaciones sobre la posible exoneración de Robinson. El FBI está realizando pruebas adicionales, según documentos judiciales.

El fiscal del condado de Utah, Chad Grunander, señaló que casi todos los clips que Edelman mostró como ejemplos de parcialidad de los medios de comunicación no incluían en realidad material de la retransmisión en directo de la sala.

Sin embargo, la retransmisión en directo por los medios de comunicación ha puesto a prueba la paciencia del juez Tony Graf.

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Durante una vista celebrada en diciembre, Graf interrumpió temporalmente la retransmisión en directo después de que se mostraran los grilletes del acusado, en violación de una orden de decoro de la sala.

La vista de enero se interrumpió cuando los abogados de Robinson dijeron que las imágenes en primer plano de Robinson retransmitidas en directo por una cadena de televisión local podrían dar lugar de nuevo a reclamaciones basadas en la lectura de los labios. Eso también era una violación de la orden de decoro de Graf. El juez ordenó al operador de cámara que no filmara a Robinson durante el resto de la vista.

En las últimas vistas, y de nuevo el viernes, las cámaras de los medios de comunicación se situaron en la parte trasera de la sala, detrás de Robinson. Graf también hizo comparecer ante él a los operadores de cámara para que reconocieran que entendían las normas.

Mike Judd, abogado de una coalición de organizaciones de medios de comunicación, entre ellas The Associated Press, que luchan por preservar el acceso, dijo que hasta ahora Graf se ha centrado en si se cumplen sus normas dentro de la sala, no en lo que dicen los medios fuera del tribunal.

“El tribunal puede hacer todo eso para intentar controlar lo que se introduce en ese ecosistema mediático”, dijo Judd. “Reduce la probabilidad de que alguien publique cosas que crees que pueden ser potencialmente tendenciosas más adelante”.

Las políticas sobre cámaras y retransmisiones en directo varían de un Estado a otro. Las cámaras suelen estar prohibidas en los tribunales federales.

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“Hay precedentes del Tribunal Supremo que dicen que los tribunales generalmente tienen que estar abiertos al público, pero eso no es un derecho absoluto”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Utah, Teneille Brown. “Aunque permitan el acceso del público, eso no equivale a un derecho a emitir o grabar”.

ARCHIVO - Una persona deposita flores en un altar improvisado en memoria de Charlie Kirk en la sede de Turning Point USA, el 11 de septiembre de 2025, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin, Archivo) (Ross D. Franklin)

Vídeo de vigilancia y una confesión manuscrita

La vista preliminar prevista para mayo es para que los fiscales demuestren que tienen pruebas suficientes para proceder a juicio. Las autoridades han dicho que se encontró ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle, el casquillo disparado, dos cartuchos sin disparar y una toalla utilizada para envolver el rifle.

Pero la defensa argumentó el viernes que no puede seguir adelante con la vista hasta que las fuerzas del orden entreguen más detalles sobre sus análisis de ADN de las pruebas.

Los fiscales respondieron que tienen pruebas suficientes, más allá del ADN, para vincular a Robinson con el asesinato de Kirk. Eso incluye un vídeo de vigilancia de Robinson cerca de la universidad de la mañana del tiroteo vistiendo la misma ropa que cuando se entregó. Robinson dejó una nota manuscrita a su pareja sentimental confesando el crimen antes de que ocurriera, y también confesó a sus amigos en la plataforma de chat Discord, dijeron los fiscales.

La reprogramación de la vista preliminar podría retrasar el proceso seis meses, dijo el fiscal adjunto del condado de Utah, Ryan McBride.