FBI dispara mortalmente a un hombre que mantenía rehenes en un edificio en California

Un hombre que mantenía rehenes en el interior de un edificio de oficinas de California desde hacía unas 12 horas fue abatido por el FBI a primera hora del miércoles, según informó la policía.

Los rehenes fueron encontrados ilesos en el interior del edificio del centro de Bakersfield que alberga un banco y una oficina del distrito escolar, informó el Departamento de Policía de Bakersfield en un comunicado.

El sospechoso fue abatido en “un tiroteo con intervención de agentes” en el que participó personal del FBI, informó el departamento.

El enfrentamiento comenzó el martes por la tarde, cuando los agentes respondieron a una llamada de amenaza de bomba en el edificio del Chase Bank, un edificio de oficinas de cuatro plantas con ventanas de cristal tintado oscuro alrededor. La policía dijo que el hombre se había atrincherado dentro con varias personas.

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El equipo de negociación de crisis del departamento habló con el sospechoso por teléfono y finalmente dos rehenes fueron liberados el martes por la noche, dijo la policía.

Los edificios cercanos, incluidos el ayuntamiento y la comisaría de policía, que se encuentran a sólo una manzana de distancia, fueron evacuados y algunas carreteras se cerraron temporalmente durante la toma de rehenes. Bakersfield, ciudad de unos 380,000 habitantes, es la capital del condado de Kern, en gran parte rural, y se encuentra a unos 160 km al noreste de Los Ángeles.

Un portavoz de JPMorgan Chase dijo que la sucursal bancaria está en la planta baja.

Los agentes establecieron un perímetro alrededor de la zona y advirtieron al público que se mantuviera alejado.

“Tenemos todos los recursos a nuestra disposición para resolver este asunto de la forma más segura posible”, declaró el martes el sargento Eric Celedon, de la policía de Bakersfield.

Jacob Davidson, un livestreamer conocido como Dad’s Gone Live, estaba a una manzana del banco, en la tienda de tatuajes de su familia, cuando empezó a recibir llamadas sobre la amenaza de bomba.