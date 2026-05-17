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Confesó carjacking: FBI arresta a sujeto con orden de protección en su contra en Wisconsin

El individuo fue detenido inicialmente por la Policía por posesión ilegal de un arma de fuego

17 de mayo de 2026 - 2:48 PM

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El detenido afirmó que el robo ocurrió en abril, pero no recuerda la fecha exacta. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre que tiene una orden de protección en su contra en Wisconsin, confesó haber robado un auto a mano armada en Ciales, al ser arrestado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

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Una denuncia ante el tribunal federal indica que Abimael Molina Dasta fue detenido inicialmente por la Policía, luego de que agentes lo vieran el pasado 11 de mayo con posesión de una pistola negra en la mano derecha, en dos ocasiones.

Después de verlo subir al edificio 7A del residencial Manuel Zeno Gandía, Molina Dasta se asomó por el balcón de uno de los apartamentos, que fue allanado tres días después, el 14 de mayo.

Molina Dasta se encontraba con otras dos personas que no fueron identificadas.

“Encima de los gabinetes del fregadero, la Policía confiscó un arma de fuego Taurus de 9 mm con la inscripción “G3C 9x19”, cargada con un cargador que contenía once balas, junto con nueve balas sueltas de 9mm. Una bala de 9mm fue encontrada cerca del fregadero”, detalla la denuncia.

En la imagen, uno de los presuntos miembros de la organización criminal.Seis supuestos integrantes de una organización criminal con base en Añasco enfrentan cargos federales por una alegada red de narcotráfico a gran escala coordinada con suplidores de Venezuela, Colombia y República Dominicana.De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan hasta cadena perpetua. Mientras, Valentín Vega y otro de los acusados también serían elegibles para la pena de muerte.
1 / 11 | Amplio despliegue federal: así fue el operativo contra presunta red transnacional de narcotráfico. En la imagen, uno de los presuntos miembros de la organización criminal. - Suministrada

“El número de serie del arma Taurus había sido borrado, de modo que no era visible en los dos lugares donde debería figurar”, agrega el documento. “La eliminación del número de serie es evidente para cualquiera que manipule el arma”.

Al día siguiente, agentes del FBI entrevistaron al detenido, quien admitió que “tenía una orden de protección en su contra” en Wisconsin, por lo que tiene prohibido comprar armas".

“Durante la entrevista, Molina Dasta también confesó haber participado en un robo de auto”, apunta la denuncia federal.

“Molina Dasta afirmó que el robo ocurrió en abril, pero no recuerda la fecha exacta”, añade.

Sin embargo, la descripción en la denuncia del FBI lo relaciona con el robo de un vehículo a mano armada reportado el pasado 21 de abril.

En aquel momento, un informe policiaco informó sobre un carjacking, a eso de las 12:31 de la madrugada de ese martes, en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-632, en el barrio Las Cumbres.

Según el informe policiaco, el querellante alegó que al llegar a su residencia “se disponía a bajar unas compras del vehículo Hyundai Accent SE, color blanco, año 2022, junto con su amiga y una menor de edad, cuando se personaron a pie, tres individuos armados de armas de fuego.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsCarjackingFBIWisconsin
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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