Niño de 8 años resulta con heridas de gravedad tras accidente de tránsito en Añasco
Su madre perdió el control del volante e impactó un poste de concreto, informó la Policía
17 de mayo de 2026 - 3:32 PM
17 de mayo de 2026 - 3:32 PM
Una madre y su hijo de 8 años resultaron heridos en la madrugada del domingo tras sufrir un accidente de tránsito de gravedad en la carretera PR-402, en el municipio de Añasco.
La Policía informó preliminarmente que Kathyria Acevedo Santos, de 31 años y residente en Añasco, conducía un vehículo marca Daewoo, año 2002, por la carretera PR-402 y, al llegar al kilómetro 1.2, perdió el control del volante e impactó un poste de concreto.
Acevedo Santos y su hijo resultaron heridos, por lo que fueron transportados al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Añasco, donde el médico de turno refirió al menor al Centro Médico de Río Piedras con heridas de gravedad.
A la conductora le realizaron pruebas que arrojaron 0.099 % de alcohol en la sangre, indicó la Uniformada.
El agente Eduardo González, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, quedó a cargo de la investigación, en unión a la fiscal Xiomara Quiles, quien ordenó ocupar el vehículo para inspección.
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