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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Niño de 8 años resulta con heridas de gravedad tras accidente de tránsito en Añasco

Su madre perdió el control del volante e impactó un poste de concreto, informó la Policía

17 de mayo de 2026 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El menor perjudicado fue transportado al Centro Médico de Río Piedras. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una madre y su hijo de 8 años resultaron heridos en la madrugada del domingo tras sufrir un accidente de tránsito de gravedad en la carretera PR-402, en el municipio de Añasco.

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La Policía informó preliminarmente que Kathyria Acevedo Santos, de 31 años y residente en Añasco, conducía un vehículo marca Daewoo, año 2002, por la carretera PR-402 y, al llegar al kilómetro 1.2, perdió el control del volante e impactó un poste de concreto.

Acevedo Santos y su hijo resultaron heridos, por lo que fueron transportados al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Añasco, donde el médico de turno refirió al menor al Centro Médico de Río Piedras con heridas de gravedad.

Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales.El joven era embajador de marcas de productos de barbería."A veces en la vida llega alguien que ve en ti lo que ni tú mismo ve", escribió Santiago Maestre a su pareja en un mensaje en agradecimiento por su apoyo mientras se dirigía al San Juan Beauty Show.
1 / 6 | "Chispi Flow": así presumía de su talento el barbero asesinado en Arecibo. Solía participar de transmisiones en vivo por las redes sociales. - Instagram/chispiflow_thebarber3

A la conductora le realizaron pruebas que arrojaron 0.099 % de alcohol en la sangre, indicó la Uniformada.

El agente Eduardo González, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, quedó a cargo de la investigación, en unión a la fiscal Xiomara Quiles, quien ordenó ocupar el vehículo para inspección.

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