Anuncian ventas sin IVU para artículos y equipos en preparación para la temporada de huracanes

Los ciudadanos tendrán entre el 22 y el 25 de mayo para hacer compras de ciertos artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes sin el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y se extiende hasta noviembre.

“Las ventas exentas del pago del IVU para prepararnos ante la temporada de huracanes comenzarán a la medianoche del viernes 22 de mayo y se extenderán hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo”, sostuvo el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, en declaraciones escritas.

“Exhortamos a los ciudadanos a revisar la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-08, disponible en hacienda.pr.gov, para que puedan planificar sus compras y beneficiarse de esta exención”, agregó.

Pantoja Rodríguez destacó que esta iniciativa forma parte de las medidas dirigidas a apoyar la preparación de las familias puertorriqueñas ante el inicio de la temporada ciclónica.

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Agregó que las ventas bajo planes a plazo (lay away) cualificarán cuando el pago final sea efectuado y el artículo entregado durante el periodo de exención.

En el caso de las tormenteras, el pago final deberá realizarse durante el periodo libre de IVU y el producto deberá entregarse al comprador no más tarde de 30 días luego del pago final.

Los artículos comprados utilizando vales (rain checks) calificarán independientemente de la fecha en que se emitió el vale. Sin embargo, la emisión de un vale durante el periodo libre de IVU no cualificará si el artículo es comprado después del periodo de exención.

Las compras por teléfono, correspondencia, correo electrónico o internet, a través de un comercio o plataforma localizada en Puerto Rico, calificarán para la exención cuando el artículo o equipo sea pagado y entregado al comprador durante el periodo determinado.

En cuanto a los certificados y tarjetas de regalo, podrán utilizarse siempre que sean redimidos dentro del periodo establecido en la Carta Circular de Rentas Internas 26-08.

El secretario recordó que cualquier ciudadano que entienda que un establecimiento no está cumpliendo con las disposiciones aplicables durante el periodo de ventas exentas, puede presentar una confidencia a través de SURI Confidencia.

La plataforma permite someter evidencia, incluyendo fotos y documentos, para facilitar la evaluación de las querellas por parte del departamento.

En comunicado de prensa, Hacienda detalló que entre los artículos de preparación para la temporada de huracanes están los siguientes:

Envases, tanques y cisternas para combustibles y agua. Incluye todo producto y equipo de mantenimiento y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparaciones.

Tormenteras

Herrajes, anclajes y tornillería

Madera en palos y paneles no tratados

Sogas y amarres

Paneles de zinc de construcción

Alimentos no perecederos como paquetes de alimentos conocidos como emergency meal kits que contienen suministros para emergencias

que contienen suministros para emergencias Agua

Artículos de limpieza e higienización

Piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia. Incluye todo producto y equipo de mantenimiento de generadores y cualquier otra pieza mecánica que sea necesaria para reparar un generador o equipo solar

En cuanto a los equipos de preparación, Hacienda indicó que se incluyen los siguientes:

Generadores portátiles cuyo precio no exceda los $3,000, utilizados para propiciar electricidad o comunicaciones o para preservar alimentos en caso de interrupciones del servicio de energía eléctrica

Baterías individuales o paquetes (AAA, AA, C, D, 6 voltios o 9 voltios)

Lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos

Equipo solar de emergencia

Herramientas como taladros, sierras de disco, martillos y otros equipos vinculados al proceso de asegurar la propiedad. Incluye herramientas para cortar árboles y ramas, tornillos, arandelas, clavos, tensores y cables de metal, serrotes manuales y motorizados, palas, barrenos, guantes, gafas, cascos, pantalones de seguridad y cualquier tipo de cadena, lima o pieza mecánica para arreglar o utilizar esos equipos mecánicos. Se incluyen combos de herramientas y cualquier batería necesaria para el uso de las herramientas mencionadas

Estufas y hornillas de gas. No incluye asadores o BBQ

Gas en cilindros y tanques

Escaleras de emergencia o rescate

Contraventanas para huracanes

Hachas y machetes

Abridores de lata no electrónicos

Neveras portátiles para conservar hielo y alimentos

Extintores de incendio

Detectores de humo o de monóxido de carbono de baterías

Botiquines de primeros auxilios

Contenedores o envases plásticos para combustible

Sistema de anclaje terrestre o kit de amarre a suelo

Artículos reutilizables de congelación

Baterías de teléfonos móviles y cargadores

Radios portátiles, radios de dos vías y de banda de clima

Abanicos operados con baterías o energía alternativa

Estufas portátiles

Gas propano

Lonas u otro material flexible e impermeable