Anuncian ventas sin IVU para artículos y equipos en preparación para la temporada de huracanes
Los consumidores tendrán oportunidad para hacer las compras sin ese impuesto del 22 al 25 de mayo
17 de mayo de 2026 - 2:08 PM
17 de mayo de 2026 - 2:08 PM
Los ciudadanos tendrán entre el 22 y el 25 de mayo para hacer compras de ciertos artículos y equipos de preparación para la temporada de huracanes sin el pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y se extiende hasta noviembre.
“Las ventas exentas del pago del IVU para prepararnos ante la temporada de huracanes comenzarán a la medianoche del viernes 22 de mayo y se extenderán hasta las 11:59 p.m. del lunes 25 de mayo”, sostuvo el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, en declaraciones escritas.
“Exhortamos a los ciudadanos a revisar la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 26-08, disponible en hacienda.pr.gov, para que puedan planificar sus compras y beneficiarse de esta exención”, agregó.
Pantoja Rodríguez destacó que esta iniciativa forma parte de las medidas dirigidas a apoyar la preparación de las familias puertorriqueñas ante el inicio de la temporada ciclónica.
Agregó que las ventas bajo planes a plazo (lay away) cualificarán cuando el pago final sea efectuado y el artículo entregado durante el periodo de exención.
En el caso de las tormenteras, el pago final deberá realizarse durante el periodo libre de IVU y el producto deberá entregarse al comprador no más tarde de 30 días luego del pago final.
Los artículos comprados utilizando vales (rain checks) calificarán independientemente de la fecha en que se emitió el vale. Sin embargo, la emisión de un vale durante el periodo libre de IVU no cualificará si el artículo es comprado después del periodo de exención.
Las compras por teléfono, correspondencia, correo electrónico o internet, a través de un comercio o plataforma localizada en Puerto Rico, calificarán para la exención cuando el artículo o equipo sea pagado y entregado al comprador durante el periodo determinado.
En cuanto a los certificados y tarjetas de regalo, podrán utilizarse siempre que sean redimidos dentro del periodo establecido en la Carta Circular de Rentas Internas 26-08.
El secretario recordó que cualquier ciudadano que entienda que un establecimiento no está cumpliendo con las disposiciones aplicables durante el periodo de ventas exentas, puede presentar una confidencia a través de SURI Confidencia.
La plataforma permite someter evidencia, incluyendo fotos y documentos, para facilitar la evaluación de las querellas por parte del departamento.
En comunicado de prensa, Hacienda detalló que entre los artículos de preparación para la temporada de huracanes están los siguientes:
En cuanto a los equipos de preparación, Hacienda indicó que se incluyen los siguientes:
Según Hacienda, para información adicional sobre el periodo libre de IVU en la compra de artículos y equipos necesarios para los preparativos ante la temporada de huracanes, pueden enviar un mensaje a través de sus cuentas en SURI o comunicarse al 787 622-0123.
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