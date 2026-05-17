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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Qué pasó con Yulixa? Siguen el rastro a la mujer desaparecida tras procedimiento estético en Colombia

En imágenes de cámaras de seguridad se observa a dos sujetos cargando a una mujer

17 de mayo de 2026 - 1:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yulixa Toloza fue reportada como desaparecida el pasado 13 de mayo. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Se siguen conociendo detalles en medio de las investigaciones para dar con el paradero de Yulixa Toloza, quien desapareció luego de someterse a un procedimiento de lipoláser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en Bogotá, Colombia.

Una de las principales pistas es el recorrido que realizó el vehículo Chevrolet Sonic gris ceniza, con tablilla UCQ-340, en el que, presuntamente, fue subida Toloza a eso de las 7:24 p.m. del miércoles, 13 de mayo, día en que se reportó su desaparición.

Según los videos en poder de las autoridades, el carro salió de Bogotá a la 1:50 a. m., de acuerdo con el registro de una cámara de seguridad ubicada en el peaje Andes.

Posteriormente, 24 minutos después, es decir, a las 2:14 a.m., el carro fue captado pasando por el peaje El Roble, ubicado en la vía entre Sesquilé y Gachancipá (Cundinamarca).

Tras establecer la ruta del vehículo, las autoridades ahora investigan qué ocurrió entre las 7:24 p. m. y la 1:50 a. m., desde el momento en que la mujer de 52 años habría sido subida por dos hombres al carro y el primer registro del trayecto del mismo.

Vehículo en el que se sospecha se llevaron a Yulixa Toloza en Colombia
Vehículo en el que se sospecha se llevaron a Yulixa Toloza en Colombia (El Tiempo / GDA)

En conversación con la sección Bogotá de EL TIEMPO, Amalia Pardo, amiga de Yulixa Toloza y quien estuvo presente el día de la intervención, señaló que uno de los sujetos que aparece en el video podría ser el médico encargado del procedimiento.

“Por el color del pantalón de uno de los hombres, parece ser el médico que la operó”, afirmó, aunque aclaró que las imágenes no permiten identificarlo con total claridad.

En las imágenes se observa a dos sujetos cargando a una mujer que tendría la misma vestimenta con la que Pardo dejó a Toloza antes de salir del lugar para buscarle ropa limpia.

Además, se ve a otra mujer caminando detrás de ellos mientras se dirigen hacia el carro Chevrolet Sonic que permanecía esperando afuera del centro estético.

En ese vehículo habría sido trasladada la víctima hacia un destino que aún no ha sido establecido por las autoridades.

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