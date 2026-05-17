$43,211 en pérdidas: Reportan robo domiciliario en Ponce

Un robo domiciliario con $43,211 en pérdidas es investigado por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Ponce.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:00 p.m., en la calle Jazmín del barrio Coto Laurel.

El querellante alegó que, mientras se encontraba fuera de su hogar haciendo unas compras, un individuo al que desconoce, vestido de negro y enmascarado, llegó a su residencia portando un destornillador.

El informe policiaco agregó que, en dicha residencia se encontraba el hijo menor del querellante, de 15 años en compañía de una amiga, quienes fueron intimidados por el agresor.

“El sospechoso utilizó fuerza contra ambos y los dirigió hacia una pared, preguntándole donde se encontraba el cuarto del dueño de la residencia”, indicó la Uniformada.

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“Acto seguido, el individuo logró acceso a una caja fuerte de color negro, de donde se apropió ilegalmente de $42,000.00 en efectivo”, agregó.

La Policía añadió que el sujeto también “hurtó cinco relojes marca Invicta valorados en $561, una cadena de plata color gris valorada en $50 y un teléfono celular marca iPhone 10, color blanco valorado en $600”.

“La propiedad hurtada fue estimada en aproximadamente $43,211”, detalló.