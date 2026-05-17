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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

$43,211 en pérdidas: Reportan robo domiciliario en Ponce

Los intrusos cargaron con prendas y dinero en efectivo

17 de mayo de 2026 - 12:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El intruso logró acceso a la caja fuerte que había en la residencia. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un robo domiciliario con $43,211 en pérdidas es investigado por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Ponce.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 8:00 p.m., en la calle Jazmín del barrio Coto Laurel.

El querellante alegó que, mientras se encontraba fuera de su hogar haciendo unas compras, un individuo al que desconoce, vestido de negro y enmascarado, llegó a su residencia portando un destornillador.

El informe policiaco agregó que, en dicha residencia se encontraba el hijo menor del querellante, de 15 años en compañía de una amiga, quienes fueron intimidados por el agresor.

“El sospechoso utilizó fuerza contra ambos y los dirigió hacia una pared, preguntándole donde se encontraba el cuarto del dueño de la residencia”, indicó la Uniformada.

“Acto seguido, el individuo logró acceso a una caja fuerte de color negro, de donde se apropió ilegalmente de $42,000.00 en efectivo”, agregó.

La Policía añadió que el sujeto también “hurtó cinco relojes marca Invicta valorados en $561, una cadena de plata color gris valorada en $50 y un teléfono celular marca iPhone 10, color blanco valorado en $600”.

“La propiedad hurtada fue estimada en aproximadamente $43,211”, detalló.

El agente Samuel Pérez, adscrito al Precinto Ponce Este, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continuarán con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoRobo domiciliario
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