Brote de hantavirus: científicos en Francia confirman que la cepa de los Andes del crucero coincide con virus ya conocidos

París - El Instituto Pasteur de Francia afirma haber secuenciado completamente el virus de los Andes detectado en un pasajero francés del crucero MV Hondius y ha descubierto que coincide con virus ya conocidos en Sudamérica, sin que hasta el momento haya indicios de nuevas características que lo hagan más transmisible o más peligroso.

“El virus analizado corresponde a los virus ya conocidos y vigilados en América del Sur”, declaró el viernes en X la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. “En esta fase, ningún elemento sugiere la aparición” de una forma del virus que pudiera ser más transmisible o más peligrosa, precisó.

Pasteur declaró que los análisis genómicos confirmaron que el virus hallado en el pasajero francés coincidía con el detectado en otros casos a bordo del barco y se parecía mucho a las muestras conocidas del virus de los Andes que circulan en Sudamérica.

“Este trabajo de secuenciación nos permite comprender mejor el virus y garantizar un estrecho seguimiento sanitario”, declaró Rist. Añadió que los datos se compartirán con la comunidad científica internacional.

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Pasteur afirmó que los virus detectados en los pacientes del barco eran idénticos entre sí y aproximadamente un 97% similares a algunos virus andinos que circulan en Sudamérica, incluidos los identificados en roedores. Jean-Claude Manuguerra, que dirige la unidad de Medio Ambiente y Riesgos Infecciosos de Pasteur, dijo que la variación restante parecía reflejar la variación viral natural y no parecía afectar a las características del virus detectado entre los viajeros.

La pasajera francesa dio positivo tras viajar a bordo del MV Hondius y ha sido tratada en París. Las autoridades francesas habían declarado previamente que se encontraba en estado grave.

El brote en el barco ha alcanzado los 11 casos, nueve de los cuales han sido confirmados. Tres personas a bordo del crucero fallecieron, entre ellas una pareja holandesa que, según las autoridades sanitarias, fueron las primeras en contagiarse del virus durante su visita a Sudamérica.

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