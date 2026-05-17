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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendio afecta dos caballos en Hipódromo Camarero

El siniestro se registró en una cuadra de la instalación en la noche del sábado

17 de mayo de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio ocurrió en la cuadra 32 del Hipódromo Camarero en Canóvanas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un incendio afectó una cuadra de caballos en la noche de este sábado en el Hipódromo Camarero en Canóvanas, informó el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

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De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se reportó a eso de las 9:36 p.m., cuando respondieron bomberos de Canóvanas y Carolina.

Por su parte, la administración del hipódromo indicó que el fuego ocurrió específicamente en la cuadra 32.

Era 16 de mayo de 1979 cuando el ruido, los gritos y una frase pronunciada entre la confusión alteraron para siempre la historia de una familia puertorriqueña en Hartford, Connecticut: "Julito está muerto".“Yo no puedo creer que han pasado tantos años y aún sigo llorando”, expresó, sin poder contener las lágrimas, su hermana mayor Mayra Lozada Guzmán en entrevista con El Nuevo Día.“Si pudiera decirle algo hoy, fuese que lo quiero mucho”, finalizó, visiblemente emocionada, Mayra.
1 / 18 | Julio Lozada: el caso del niño boricua cuya muerte cambió la seguridad pública en Hartford, Connecticut. Era 16 de mayo de 1979 cuando el ruido, los gritos y una frase pronunciada entre la confusión alteraron para siempre la historia de una familia puertorriqueña en Hartford, Connecticut: "Julito está muerto". - Itzel Rivera

“Como medida inmediata de seguridad, fueron desalojados 15 ejemplares. De estos, dos resultaron con quemaduras leves relacionadas con la emergencia”, indicó Camarero, en declaraciones escritas.

“Todos los ejemplares fueron trasladados inmediatamente, una vez ocurrido el evento, a la clínica veterinaria y posteriormente reubicados en el edificio de cuarentena para continuar bajo observación”, agregó.

Señaló en la misma noche el doctor García Blanco atendió y evaluó a todos los ejemplares afectados, brindándoles atención “de manera inmediata”.

Bomberos informó que al momento no se habían determinado las causas del incendio ni las pérdidas estimadas.

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FuegoIncendiosBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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