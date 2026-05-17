Incendio afecta dos caballos en Hipódromo Camarero

Un incendio afectó una cuadra de caballos en la noche de este sábado en el Hipódromo Camarero en Canóvanas, informó el Negociado del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se reportó a eso de las 9:36 p.m., cuando respondieron bomberos de Canóvanas y Carolina.

Por su parte, la administración del hipódromo indicó que el fuego ocurrió específicamente en la cuadra 32.

1 / 18 | Julio Lozada: el caso del niño boricua cuya muerte cambió la seguridad pública en Hartford, Connecticut. Era 16 de mayo de 1979 cuando el ruido, los gritos y una frase pronunciada entre la confusión alteraron para siempre la historia de una familia puertorriqueña en Hartford, Connecticut: "Julito está muerto". - Itzel Rivera 1 / 18 Julio Lozada: el caso del niño boricua cuya muerte cambió la seguridad pública en Hartford, Connecticut Era 16 de mayo de 1979 cuando el ruido, los gritos y una frase pronunciada entre la confusión alteraron para siempre la historia de una familia puertorriqueña en Hartford, Connecticut: "Julito está muerto". Itzel Rivera Compartir

“Como medida inmediata de seguridad, fueron desalojados 15 ejemplares. De estos, dos resultaron con quemaduras leves relacionadas con la emergencia”, indicó Camarero, en declaraciones escritas.

“Todos los ejemplares fueron trasladados inmediatamente, una vez ocurrido el evento, a la clínica veterinaria y posteriormente reubicados en el edificio de cuarentena para continuar bajo observación”, agregó.

Señaló en la misma noche el doctor García Blanco atendió y evaluó a todos los ejemplares afectados, brindándoles atención “de manera inmediata”.