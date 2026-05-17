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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran 12 casquillos de bala en escena de cuerpo atado con guirnaldas navideñas y alambre en Guaynabo

Las autoridades ofrecieron una descripción del occiso

17 de mayo de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 188 asesinatos en lo que va de este año, 28 más que los 160 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Investigadores de la Policía encontraron 12 casquillos de bala en la escena de un asesinato reportado en la mañana de ayer, sábado, en Guaynabo.

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El hallazgo del occiso fue reportado a eso de la 1:18 a.m., en un pastizal aledaño a la carretera PR-833, en el barrio Santa Rosa.

Tras recibir una llamada, los agentes confirmaron que el cuerpo de un hombre sin vida y con múltiples heridas de bala, que se encontraba del costado izquierdo.

Los oficiales también observaron que sus muñecas estaban amarradas con un cable eléctrico de guirnaldas navideñas y un alambre color plateado, parecido a los usados para ganchos de ropa.

Todavía en la madrugada del domingo la víctima no había podido ser identificada. Fue descrito como de tez blanca, cabello color negro, peso aproximado de 250 libras y estatura de 5′10″.

Vestía abrigo deportivo de color azul y gris, pantalón largo de color negro y zapatos de color blanco.

Al analizar la escena, personal del Instituto de Ciencias Forenses levantó 12 casquillos de bala calibre .45.

La agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Luis Calderón, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, y la fiscal Alexandra Villaman tienen a cargo la investigación.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 188 asesinatos en lo que va de este año, 28 más que los 160 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuaynaboAsesinatos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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