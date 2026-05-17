Conductor fallece tras chocar con un vagón frente a una panadería en Cayey

Un conductor falleció en un accidente de tránsito en la madrugada de hoy, domingo, en Cayey, informó la Policía.

El choque fue reportado a eso de las 4:28 a.m., frente a una panadería en la carretera PR-735.

Según la Uniformada, el conductor de un Kia Forte, color gris del año 2019 transitaba por el lugar cuando impactó un vagón, resultando con lesiones graves que le ocasionaron la muerte.

Agregó que el pasajero del Kia resultó con lesiones graves siendo transportado a un centro hospitalario en condición de cuidado.