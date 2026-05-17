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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor fallece tras chocar con un vagón frente a una panadería en Cayey

El incidente fue reportado a eso de las 4:28 a.m. en la carretera PR-735

17 de mayo de 2026 - 7:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alguien que viajaba como pasajero del auto fue transportado a un hospital en condición grave. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un conductor falleció en un accidente de tránsito en la madrugada de hoy, domingo, en Cayey, informó la Policía.

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El choque fue reportado a eso de las 4:28 a.m., frente a una panadería en la carretera PR-735.

Según la Uniformada, el conductor de un Kia Forte, color gris del año 2019 transitaba por el lugar cuando impactó un vagón, resultando con lesiones graves que le ocasionaron la muerte.

Agregó que el pasajero del Kia resultó con lesiones graves siendo transportado a un centro hospitalario en condición de cuidado.

Personal de Patrulla de Carreteras y Autopista de Caguas, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsCayey Policía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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