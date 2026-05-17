Asesinan a un motorista en Cataño
El crimen fue reportado en la avenida Las Nereidas, del sector La Puntilla
17 de mayo de 2026 - 6:53 AM
17 de mayo de 2026 - 6:53 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue asesinado en la noche de ayer, sábado, en Cataño.
El crimen fue reportado a eso de las 11:55 p.m., en la avenida Las Nereidas, del sector La Puntilla.
Tras ser alertados a través de una llamada telefónica, los agentes llegaron al lugar, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba varias heridas de bala.
El occiso fue identificado por la Policía como Rey Omar Pagán Hernández, de 24 años, quien habría sido baleado mientras conducía una motora.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Bayamón se hará cargo de la pesquisa.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 188 asesinatos en lo que va de este año, 28 más que los 160 registrados a la misma fecha en el 2025.
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