Asesinan a un motorista en Cataño

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue asesinado en la noche de ayer, sábado, en Cataño.

El crimen fue reportado a eso de las 11:55 p.m., en la avenida Las Nereidas, del sector La Puntilla.

Tras ser alertados a través de una llamada telefónica, los agentes llegaron al lugar, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba varias heridas de bala.

El occiso fue identificado por la Policía como Rey Omar Pagán Hernández, de 24 años, quien habría sido baleado mientras conducía una motora.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Bayamón se hará cargo de la pesquisa.