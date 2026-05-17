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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un motorista en Cataño

El crimen fue reportado en la avenida Las Nereidas, del sector La Puntilla

17 de mayo de 2026 - 6:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 188 asesinatos en lo que va de este año, 28 más que los 160 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue asesinado en la noche de ayer, sábado, en Cataño.

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El crimen fue reportado a eso de las 11:55 p.m., en la avenida Las Nereidas, del sector La Puntilla.

Tras ser alertados a través de una llamada telefónica, los agentes llegaron al lugar, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba varias heridas de bala.

El occiso fue identificado por la Policía como Rey Omar Pagán Hernández, de 24 años, quien habría sido baleado mientras conducía una motora.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Bayamón se hará cargo de la pesquisa.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 188 asesinatos en lo que va de este año, 28 más que los 160 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAsesinatosCatañoPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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