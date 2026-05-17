Investigan la muerte de una mujer baleada en Guánica
Los hechos fueron reportados en la noche del sábado
17 de mayo de 2026 - 6:27 AM
17 de mayo de 2026 - 6:27 AM
Una mujer murió baleada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Guánica.
Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., encima del puente Magüeyes, en la carretera PR-3332.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de una persona sobre el pavimento.
Al llegar los agentes al lugar, encontraron una mujer que presentaba varias heridas de bala en el cuerpo y que falleció posteriormente.
La identidad de la occisa no fue divulgada de inmediato.
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Ponce estará a cargo de la pesquisa.
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