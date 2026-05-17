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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan la muerte de una mujer baleada en Guánica

Los hechos fueron reportados en la noche del sábado

17 de mayo de 2026 - 6:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
La víctima fue encontrada sobre el puente Magüeyes en Guánica. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer murió baleada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Guánica.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m., encima del puente Magüeyes, en la carretera PR-3332.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de una persona sobre el pavimento.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron una mujer que presentaba varias heridas de bala en el cuerpo y que falleció posteriormente.

La identidad de la occisa no fue divulgada de inmediato.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Ponce estará a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuánicaAsesinato de mujeres
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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