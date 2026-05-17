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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se llevaron las llaves pero no el auto: mujer es víctima de robo a mano armada en Río Piedras

El incidente ocurrió en momentos en que se aprestaba a marcharse en su vehículo

17 de mayo de 2026 - 7:13 AM

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El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El agente Antonio Rodríguez investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un robo a mano armada en la noche del viernes en Río Piedras, informó la Policía.

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Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó a las autoridades sobre el caso, a eso de las 11:00 p.m., cerca de un negocio en la calle Baldorioty de Castro.

Al llegar los agentes al lugar, la perjudicada manifestó que mientras se disponía a marcharse en su vehículo, se le acercaron dos personas a bordo de una motora.

“Uno de estos portando un arma de fuego, mediante intimidación y amenaza la despojaron de su cartera tipo ‘wallet’ la cual contenía dinero en efectivo y documentos personales. También se apropiaron de su teléfono celular, dos cadenas y las llaves de su auto”, indicó el informe policiaco.

“Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico a la perjudicada”, agregó.

Los sujetos no se llevaron el auto, informó la Policía.

El agente Antonio Rodríguez investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsRobosRío Piedras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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