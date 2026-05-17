Se llevaron las llaves pero no el auto: mujer es víctima de robo a mano armada en Río Piedras

Una mujer fue víctima de un robo a mano armada en la noche del viernes en Río Piedras, informó la Policía.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó a las autoridades sobre el caso, a eso de las 11:00 p.m., cerca de un negocio en la calle Baldorioty de Castro.

Al llegar los agentes al lugar, la perjudicada manifestó que mientras se disponía a marcharse en su vehículo, se le acercaron dos personas a bordo de una motora.

“Uno de estos portando un arma de fuego, mediante intimidación y amenaza la despojaron de su cartera tipo ‘wallet’ la cual contenía dinero en efectivo y documentos personales. También se apropiaron de su teléfono celular, dos cadenas y las llaves de su auto”, indicó el informe policiaco.

“Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico a la perjudicada”, agregó.

Los sujetos no se llevaron el auto, informó la Policía.