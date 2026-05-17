Se llevaron las llaves pero no el auto: mujer es víctima de robo a mano armada en Río Piedras
El incidente ocurrió en momentos en que se aprestaba a marcharse en su vehículo
17 de mayo de 2026 - 7:13 AM
17 de mayo de 2026 - 7:13 AM
Una mujer fue víctima de un robo a mano armada en la noche del viernes en Río Piedras, informó la Policía.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó a las autoridades sobre el caso, a eso de las 11:00 p.m., cerca de un negocio en la calle Baldorioty de Castro.
Al llegar los agentes al lugar, la perjudicada manifestó que mientras se disponía a marcharse en su vehículo, se le acercaron dos personas a bordo de una motora.
“Uno de estos portando un arma de fuego, mediante intimidación y amenaza la despojaron de su cartera tipo ‘wallet’ la cual contenía dinero en efectivo y documentos personales. También se apropiaron de su teléfono celular, dos cadenas y las llaves de su auto”, indicó el informe policiaco.
“Los asaltantes se marcharon del lugar sin ocasionarle daño físico a la perjudicada”, agregó.
Los sujetos no se llevaron el auto, informó la Policía.
El agente Antonio Rodríguez investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
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