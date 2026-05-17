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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Inicio de semana será caluroso: índices de calor superarán los 100 grados

El Servicio Nacional de Meteorología además indicó que quedan remanentes de polvo del desierto del Sahara sobre Puerto Rico

17 de mayo de 2026 - 9:26 AM

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Habría un descenso entre el martes y el jueves, para que el calor regrese otra vez el fin de semana. (Ross D. Franklin)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que esta semana comenzará con índices de calor que superarán los 100 grados Fahrenheit.

La meteoróloga del SNM Glorianne M. Rivera indicó que el termómetro rondará los altos 80 y bajos 90 grados, mientras que el índice de calor superará el centenar para este domingo y lunes.

Señaló que luego habría un descenso en la sensación térmica entre el martes y el jueves, para que el calor regrese otra vez el fin de semana.

Al menos para este domingo, no se espera alerta de calor porque el índice no superará los 108 grados.

Mientras, esperan un día variable con algunos aguaceros en la mañana en sectores del este, mientras que por la tarde la actividad de lluvia y tronadas se vería más bien del interior hacia el noroeste de Puerto Rico.

Rivera explicó que la actividad de lluvia se debe a una vaguada y las temperaturas.

Asimismo, explicó que permanecen remanentes de polvo del desierto del Sahara.

De otra parte, señaló que el mar se encuentra un poco picado por el viento, pero no hay alertas, mientras que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo Vieques y Culebra. El oleaje está entre 4 a 6 pies de altura en aguas regionales.

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