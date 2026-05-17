Inicio de semana será caluroso: índices de calor superarán los 100 grados

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que esta semana comenzará con índices de calor que superarán los 100 grados Fahrenheit.

La meteoróloga del SNM Glorianne M. Rivera indicó que el termómetro rondará los altos 80 y bajos 90 grados, mientras que el índice de calor superará el centenar para este domingo y lunes.

Señaló que luego habría un descenso en la sensación térmica entre el martes y el jueves, para que el calor regrese otra vez el fin de semana.

Al menos para este domingo, no se espera alerta de calor porque el índice no superará los 108 grados.

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Mientras, esperan un día variable con algunos aguaceros en la mañana en sectores del este, mientras que por la tarde la actividad de lluvia y tronadas se vería más bien del interior hacia el noroeste de Puerto Rico.

Rivera explicó que la actividad de lluvia se debe a una vaguada y las temperaturas.

Asimismo, explicó que permanecen remanentes de polvo del desierto del Sahara.

De otra parte, señaló que el mar se encuentra un poco picado por el viento, pero no hay alertas, mientras que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo Vieques y Culebra. El oleaje está entre 4 a 6 pies de altura en aguas regionales.