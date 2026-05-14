Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Infectóloga explica el aumento del hantavirus en Argentina y da consejos sobre qué hacer ante un contagio

En ese país la mayoría de los contagios ocurren en hombres por el trabajo rural

14 de mayo de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cepa Andres es la única variante que presenta capacidad de contagio entre personas. (Peter Dejong)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La aparición de nuevos pacientes con hantavirus en la Argentina mantiene el alerta ante un nuevo caso confirmado en la localidad de Corcovado, provincia de Chubut. En este marco, la infectóloga Elena Obieta analizó el escenario actual y profundizó en los riesgos asociados a la cepa Andes, la única variante que presenta capacidad de contagio entre personas.

RELACIONADAS

“En general, el Hantavirus es una enfermedad que cuando es atribuida a cepa andes tiene contagio interhumano. Y eso está descrito desde fines de los años 90. Por primera vez se describe esta condición con este virus en particular de la familia hantavirus”, remarcó la especialista.

Según Obieta, esta temporada presentó más casos, debido a que existe una mayor disponibilidad de alimento para los roedores en la Argentina y en relación a los contagios sostuvo: “Nos metemos más en su hábitat, con que modificamos condiciones del ambiente para construir una cabaña, para lo que fuere el cambio climático, todas estas cosas favorecen que interactuemos más con los roedores y que estemos más expuestos a inhalar y adquirir el virus”.

El paciente afectado en Chubut, quien se encuentra internado en una unidad de terapia intensiva, encendió nuevamente las alarmas sobre los protocolos de prevención para contactos estrechos.

Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.El avión con pacientes evacuados del crucero aterrizó en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo.Un avión militar procedente de Grecia, que supuestamente transportaba a un pasajero evacuado del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llega al aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos.
1 / 17 | En aviones del gobierno, militares y ambulancias: así repatrian a pasajeros de crucero con hantavirus. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez

Precauciones ante un contagio

“Si es de Andes que se transmite de humano a humano. Si es de transmisión interhumana, te tenés que aislar con barbijo, tenés que monitorearse la temperatura y los síntomas, y eventualmente, según disponibilidad, habrá que hacer estudios periódicamente cada semana como para ver si se encuentran partículas virales en tu sangre”. Este aislamiento preventivo debe extenderse durante 45 días, período máximo estipulado para la incubación del virus.

Respecto a los factores de riesgo, la infectóloga desmitificó que los adultos mayores sean los más vulnerables por una cuestión etaria directa, aunque aclaró: “Si esa persona tenía enfermedad pulmonar o la sustituta crónica, insuficiencia cardíaca por ahí puede evolucionar para peor pero lo cierto es que la mayoría de los casos reportados se dan en gente joven sobre todo en hombres por el tema del trabajo rural y la exposición rural”.

Ante el aumento de los casos, la experta concluyó: “Hay que controlar muy de cerca a los pacientes”.

Tags
Breaking NewsArgentinaHantavirus
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: