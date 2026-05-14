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Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a 41 personas en el país por exposición al hantarivus

El riesgo al público general sigue siendo “bajo”, según el CDC

14 de mayo de 2026 - 3:55 PM

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Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a Estados Unidos el pasado lunes en la madrugada. (Nick Ingram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con personas infectadas por la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius.

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El grupo incluye a las 18 personas que fueron evacuadas tras viajar a bordo del Hondius y que están siendo vigilados en centros de salud, al igual que los pasajeros que salieron del crucero antes de que se detectara el brote del virus y un tercer grupo de personas que estuvieron en contacto con uno de los infectados del crucero durante un vuelo, según indicaron funcionarios de salud en una llamada con reporteros.

Este último grupo estuvo expuesto a una persona que viajó en el crucero, presentaba síntomas y tomó un avión desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo.

El riesgo al público general, sin embargo, continúa siendo “bajo”, según indicó David Fitter, el funcionario de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), agencia que lidera la respuesta al hantavirus en el país sin que se hayan confirmado casos hasta el momento.

Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife.El avión con pacientes evacuados del crucero aterrizó en el aeropuerto de Bourget, en el norte de París, el domingo.Un avión militar procedente de Grecia, que supuestamente transportaba a un pasajero evacuado del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llega al aeropuerto de Eindhoven, Países Bajos.
1 / 17 | En aviones del gobierno, militares y ambulancias: así repatrian a pasajeros de crucero con hantavirus. Un pasajero sube a un avión del gobierno francés tras desembarcar del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife. - Arturo Rodriguez

Las 23 personas que no están en cuarentena en centros de salud permanecen en sus hogares, bajo el monitoreo de los CDC, que les recomendó aislarse por un periodo de 42 días.

“Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a atención médica en caso de que desarrollen síntomas”, indicó Fitter y agregó que el objetivo de los CDC es “acompañarlos y elaborar planes según sus situaciones específicas”.

El MV Hondius con 147 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a Estados Unidos el pasado lunes en la madrugada.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press
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Breaking NewsHantavirusEstados UnidosCentros de Control y Prevención de Enfermedades
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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