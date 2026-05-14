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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre que atropelló a turista en la carretera PR-22 supuestamente intentó abandonar la escena

La Policía indicó que dos camioneros lo obligaron a detenerse

14 de mayo de 2026 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que la mujer se recupera satisfactoriamente. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Emmanuel Pagán Montes, el hombre que presuntamente atropelló a Vanessa Rosario Briones el miércoles en el expreso PR-22, supuestamente intentó abandonar la escena y fue obligado a detenerse por dos camioneros.

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Según la Policía, Pagán Montes viajó otros 1,200 pies en su Toyota Corolla antes de que los camioneros lo forzaron a detener la marcha. Según la Uniformada, el hombre tenía la intención de huir.

“De la información que nos llegó, el caballero transito 1,200 pies del lugar del accidente, pero se detuvo porque unos camioneros lo obligaron a detenerse; de lo contrario seguía la marcha”, expresó el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía, en entrevista con Telenoticias de Telemundo.

Zeno añadió que Rosario Briones ya está fuera de peligro mientras espera por una segunda cirugía debido a las heridas que recibió a causa del accidente.

“Está respondiendo satisfactoriamente... Está consciente, llena de vida”, afirmó el capitán.

Según la Uniformada, Rosario Briones, de 34 años y procedente del estado de Nueva Jersey, viajaba en una Kia Carnival junto con un grupo de entre cinco a seis personas cuando el vehículo se detuvo en el paseo para que la fémina realizara una necesidad.

Mientras Rosario Briones se encontraba en una área verde cerca del paseo, Pagán Montes, de 36 años, supuestamente se quedó dormido al volante de su automóvil e invadió el paseo, impactando a la mujer.

Rosario Briones recibió heridas de gravedad y fue transportada al Centro Médico en Río Piedras.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoPR-22DoradoTelemundoTelenoticiasNueva Jersey
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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