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Municipio de San Juan enmienda el Código de Orden Público

El alcalde Miguel Romero aseguró que la medida busca fortalecer la sana convivencia ciudadana en la ciudad capital

14 de mayo de 2026 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miguel Romero explicó que las enmiendas buscan incorporar herramientas que brinden mayor agilidad para atender querellas por ruidos innecesarios. (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Legislatura Municipal de San Juan aprobó una medida que introduce enmiendas al Código de Orden Público a modo de reforzar las reglas contra ruidos innecesarios y el manejo de desperdicios sólidos.

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El alcalde Miguel Romero resaltó, en declaraciones escritas, que las enmiendas buscan incorporar herramientas que brinden mayor agilidad para atender querellas por ruidos innecesarios y actualizar las multas relacionadas con el manejo y disposición inadecuada de desperdicios.

Como parte de las modificaciones al código se modernizarán los criterios de intervención de los agentes de la Policía Municipal al atender querellas por ruidos innecesarios provenientes de establecimientos.

Romero sostuvo que se espera poder determinar si la medición de decibelios debe realizarse desde la fuente del sonido o desde el lugar donde el ruido impacta al residente, “permitiendo intervenciones más ágiles, razonables y ajustadas a la realidad de cada comunidad”.

Además, las enmiendas actualizarán las multas por infracciones relacionadas con el manejo y disposición de desperdicios sólidos y el cuidado de los espacios públicos.

El artista español Raphael Martos, considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la música en español y una leyenda viva de la canción romántica a nivel internacional, recibió la llave de la ciudad de San Juan a manos del alcalde Miguel Romero.La ceremonia se llevó a cabo esta mañana en la Sala Capitular de la Casa Alcaldía de San Juan como parte de un reconocimiento especial a su extraordinaria carrera artística, legado cultural y aportación a la música internacional. En la foto, Miguel Romero, alcalde de San Juan. Raphael presentará en Puerto Rico un concierto el Día de las Madres en el Coca Cola Music Hall.
1 / 10 | Raphael recibe la llave de San Juan. El artista español Raphael Martos, considerado una de las figuras más importantes e influyentes de la música en español y una leyenda viva de la canción romántica a nivel internacional, recibió la llave de la ciudad de San Juan a manos del alcalde Miguel Romero. - Suministrada

Entre los cambios en este aspecto, se estableció que la primera infracción por manejo inadecuado de desperdicios conllevará una multa de $1,000; la segunda, una multa de $2,500; e infracciones subsiguientes, $5,000.

De igual forma, se aumentó el monto de las multas por arrojar basura en espacios públicos, por no mantener limpias las áreas frente a propiedades residenciales o comerciales y por incumplimientos relacionados con actividades multitudinarias.

La medida también contempla acciones adicionales, incluyendo la posible revocación de permisos en casos de incumplimiento reiterado, fortaleciendo así los mecanismos de fiscalización y cumplimiento.

“Estas enmiendas responden a situaciones reales que nuestros residentes enfrentan diariamente”, explicó Romero en el escrito.

“Estamos fortaleciendo el Código de Orden Público para convertirlo en una herramienta más ágil, justa y efectiva, que nos permita atender querellas con mayor prontitud, sin perder el balance entre la actividad económica y la tranquilidad de nuestras comunidades”, añadió.

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Breaking NewsMunicipio de San JuanLegislatura Municipal de San JuanMiguel Romero
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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