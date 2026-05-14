Municipio de San Juan enmienda el Código de Orden Público

La Legislatura Municipal de San Juan aprobó una medida que introduce enmiendas al Código de Orden Público a modo de reforzar las reglas contra ruidos innecesarios y el manejo de desperdicios sólidos.

El alcalde Miguel Romero resaltó, en declaraciones escritas, que las enmiendas buscan incorporar herramientas que brinden mayor agilidad para atender querellas por ruidos innecesarios y actualizar las multas relacionadas con el manejo y disposición inadecuada de desperdicios.

Como parte de las modificaciones al código se modernizarán los criterios de intervención de los agentes de la Policía Municipal al atender querellas por ruidos innecesarios provenientes de establecimientos.

Romero sostuvo que se espera poder determinar si la medición de decibelios debe realizarse desde la fuente del sonido o desde el lugar donde el ruido impacta al residente, “permitiendo intervenciones más ágiles, razonables y ajustadas a la realidad de cada comunidad”.

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Además, las enmiendas actualizarán las multas por infracciones relacionadas con el manejo y disposición de desperdicios sólidos y el cuidado de los espacios públicos.

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Entre los cambios en este aspecto, se estableció que la primera infracción por manejo inadecuado de desperdicios conllevará una multa de $1,000; la segunda, una multa de $2,500; e infracciones subsiguientes, $5,000.

De igual forma, se aumentó el monto de las multas por arrojar basura en espacios públicos, por no mantener limpias las áreas frente a propiedades residenciales o comerciales y por incumplimientos relacionados con actividades multitudinarias.

La medida también contempla acciones adicionales, incluyendo la posible revocación de permisos en casos de incumplimiento reiterado, fortaleciendo así los mecanismos de fiscalización y cumplimiento.

“Estas enmiendas responden a situaciones reales que nuestros residentes enfrentan diariamente”, explicó Romero en el escrito.