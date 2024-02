Mínima la inversión del Municipio de San Juan y el DTOP para impulsar mejoras a alcantarillados

El Municipio de San Juan , que también tiene acceso al fondo, no ha utilizado un solo centavo.

Los $172,300 que el Tribunal Federal ha desembolsado se distribuyen en dos partidas reclamadas por el DTOP y la Autoridad de Carreteras y Transportación , ascendentes a $130,000 y $42,300, en 2020 y 2022, respectivamente, para trabajos de avalúo de sistemas de alcantarillados en vías públicas bajo su jurisdicción. El Municipio, en tanto, no ha recurrido al fondo para sufragar obras relacionadas, precisó la EPA.

Atentos a sistema de bombas

“Esto no es un ejercicio de papel, es muy importante porque sabemos que, si no limpian la estación de bombas o no saben qué se está descargando en las aguas, es contaminación que tenemos que limpiar y es muy malo para el ecosistema. Es importante que hagamos el trabajo necesario para ver el cumplimiento con las órdenes, sobre todo ante el cambio climático, que las tormentas y huracanes están aumentando”, acentuó García.