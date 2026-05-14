Cosculluela saca la licencia de conducir y se libra de enfrentar cargos: le archivan el caso

El Tribunal de Caguas ordenó el jueves archivar los cargos radicados en contra de José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como Cosculluela en la música urbana, luego de que este sacara su licencia el 1 de mayo.

Según el sargento Ruben Echevarría Torres, de la Unidad Preventiva de la Policía en Caguas, aunque a Cosculluela se le radicaron dos cargos por conducir sin licencia, la cual estaba expirada desde octubre de 2019.

“Al momento de la intervención este presentó una identificación, por lo que no estaba autorizado a conducir”, explicó Echevarría Torres.

No obstante, de acuerdo al sargento, Cosculluela “se movilizó, pagó las multas y tomó el examen de los puntos”.

El balance total de las multas que adeudó fue de $1,200.

1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder 1 / 15 Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. Laura Magruder Compartir

De acuerdo con la información de la Policía, Cosculluela Suárez conducía una guagua Lamborghini Urus de 2019 y color negra, cuando fue observado “realizando cortes erráticos, rebasando vehículos sin las debidas precauciones, transitando por el paseo de emergencias y sin utilizar señales al conducir”.

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No es la primera vez que Cosculluela Suárez enfrenta señalamientos relacionados con dicho estatuto. Desde 2023, el artista ha enfrentado distintos casos en los tribunales, principalmente en la región judicial de Humacao.

El caso más reciente ocurrió el 14 de noviembre de 2025, cuando la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, no halló causa para arresto contra el artista por presuntamente conducir el mismo vehículo por la carretera PR-30, en Juncos, sin tener una licencia de conducir.

Antes de ese caso, el 15 de enero de 2025, la Fiscalía de Humacao formuló cargos contra Cosculluela Suárez por un “hit and run” ocurrido el 12 de mayo de 2024 en dicho municipio. En el incidente, dos jinetes fueron atropellados y sus caballos murieron en la escena.

Al día siguiente del incidente, la Policía confirmó que intentaba corroborar la posible participación de un exponente urbano en los hechos. Finalmente, el 15 de mayo de 2024, la Uniformada ocupó una guagua Hummer blanca, sin tablilla, en el pueblo de Arroyo.

Tras cerca de seis meses de investigación, la Fiscalía de Humacao entrevistó al artista el 15 de enero de 2025; sin embargo, este optó por no responder las preguntas de los investigadores. Posteriormente, el Ministerio Público radicó seis cargos bajo la Ley 22.

En ese momento, Cosculluela Suárez cumplía una probatoria de tres años tras declararse culpable, el 21 de marzo de 2023, por violación a la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica tras una denuncia presentada por su exesposa, Jeniffer Fungenzi.

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No obstante, en una audiencia celebrada el 25 de abril de 2025, previo a la vista preliminar del caso de “hit and run”, se anunció un acuerdo con la Fiscalía de Humacao. El reguetonero se declaró culpable de dos delitos menos graves, pagó una multa e indemnizó a las víctimas.