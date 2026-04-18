Citan a Cosculluela por presuntamente manejar sin licencia: ¿cuándo irá al tribunal?

Así lo informó a El Nuevo Día el teniente coronel Gerardo H. Oliver Franco, comandante de la Policía en la región de Caguas, al confirmar la fecha en que el intérprete de temas como “Na na nau”, “Madura” y “Prrrum” tendrá que acudir a la Sala de Investigaciones.

“Se expidieron siete boletos, que son $800 en multas. Como es su segunda vez, porque la primera vez fue en noviembre (de 2025), se expone a una multa de $400″, contestó Oliver Franco al ser cuestionado sobre a qué se expone el artista.

Agentes de la Unidad Preventiva de Caguas de la Policía realizaron la intervinieron el 16 de abril, a las 5:30 p.m. en la carretera PR-1, frente a una gasolinera en el barrio Bairoa, por presuntas violaciones a la Ley 22, incluyendo manejar sin licencia de conducir, confirmó la Uniformada.

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De acuerdo con la información preliminar, Cosculluela Suárez conducía una guagua Lamborghini Urus de 2019 y color negra, cuando fue observado “realizando cortes erráticos, rebasando vehículos sin las debidas precauciones, transitando por el paseo de emergencias y sin utilizar señales al conducir”.

1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder 1 / 15 Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. Laura Magruder Compartir

Debido a que manejaba sin licencia de conducir, Oliver Franco añadió que el artista, al ser intervenido, presentó únicamente una identificación. Asimismo, confirmó que durante la intervención Cosculluela Suárez no se encontraba en estado de embriaguez ni expedía olor a alcohol.

Actualmente, señaló el oficial, Cosculluela Suárez mantiene una deuda de $1,220 en multas de tránsito.

No es la primera vez que Cosculluela Suárez enfrenta señalamientos relacionados con dicho estatuto. Desde 2023, el artista ha enfrentado distintos casos en los tribunales, principalmente en la región judicial de Humacao.

El caso más reciente ocurrió el 14 de noviembre de 2025, cuando la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, no halló causa para arresto contra el artista por presuntamente conducir el mismo vehículo por la carretera PR-30, en Juncos, sin tener una licencia de conducir.

Antes de ese caso, el 15 de enero de 2025, la Fiscalía de Humacao formuló cargos contra Cosculluela Suárez por un “hit and run” ocurrido el 12 de mayo de 2024 en dicho municipio. En el incidente, dos jinetes fueron atropellados y sus caballos murieron en la escena.

Así esposaron a Cosculluela en el Tribunal de Humacao El cantante urbano enfrenta un caso por presuntamente matar a dos equinos y herir a dos jinetes en un “hit and run”.

Al día siguiente del incidente, la Policía confirmó que intentaba corroborar la posible participación de un exponente urbano en los hechos. Finalmente, el 15 de mayo de 2024, la Uniformada ocupó una guagua Hummer blanca, sin tablilla, en el pueblo de Arroyo.

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Tras cerca de seis meses de investigación, la Fiscalía de Humacao entrevistó al artista el 15 de enero de 2025; sin embargo, este optó por no responder las preguntas de los investigadores. Posteriormente, el Ministerio Público radicó seis cargos bajo la Ley 22.

En ese momento, Cosculluela Suárez cumplía una probatoria de tres años tras declararse culpable, el 21 de marzo de 2023, por violación a la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica tras una denuncia presentada por su exesposa, Jeniffer Fungenzi.

No obstante, en una audiencia celebrada el 25 de abril de 2025, previo a la vista preliminar del caso de “hit and run”, se anunció un acuerdo con la Fiscalía de Humacao. El reguetonero se declaró culpable de dos delitos menos graves, pagó una multa e indemnizó a las víctimas.

1 / 10 | Cosculluela ensaya para su concierto en el Coliseo de Puerto Rico. De La Ghetto (izq.) será otro de los aristas invitados en las dos funciones del concierto de Cosculluela. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 10 Cosculluela ensaya para su concierto en el Coliseo de Puerto Rico De La Ghetto (izq.) será otro de los aristas invitados en las dos funciones del concierto de Cosculluela. Ramón “Tonito” Zayas Compartir