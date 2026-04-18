Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Citan a Cosculluela por presuntamente manejar sin licencia: ¿cuándo irá al tribunal?

El reguetonero fue detenido el jueves frente a una gasolinera en Caguas y recibió siete boletos que totalizaron $800

18 de abril de 2026 - 1:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El reguetonero José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, quien fue detenido el jueves por presuntas violaciones a la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito, deberá comparecer ante el Tribunal de Caguas el 14 de mayo.

RELACIONADAS

Así lo informó a El Nuevo Día el teniente coronel Gerardo H. Oliver Franco, comandante de la Policía en la región de Caguas, al confirmar la fecha en que el intérprete de temas como “Na na nau”, “Madura” y “Prrrum” tendrá que acudir a la Sala de Investigaciones.

“Se expidieron siete boletos, que son $800 en multas. Como es su segunda vez, porque la primera vez fue en noviembre (de 2025), se expone a una multa de $400″, contestó Oliver Franco al ser cuestionado sobre a qué se expone el artista.

Agentes de la Unidad Preventiva de Caguas de la Policía realizaron la intervinieron el 16 de abril, a las 5:30 p.m. en la carretera PR-1, frente a una gasolinera en el barrio Bairoa, por presuntas violaciones a la Ley 22, incluyendo manejar sin licencia de conducir, confirmó la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, Cosculluela Suárez conducía una guagua Lamborghini Urus de 2019 y color negra, cuando fue observado “realizando cortes erráticos, rebasando vehículos sin las debidas precauciones, transitando por el paseo de emergencias y sin utilizar señales al conducir”.

En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores.Momentos en que amigos y familiares, incluyendo a Cosculluela, se presentaron en el hospital Auxilio Mutuo al enterarse del fallecimiento del productor y rapero Buddha (en 2007) quien fue uno de los que le abrieron las puertas en el mundo musical. Ficha de José Fernando Cosculluela Suárez suministrada por el Negociado de la Policía, luego de que un juez hallara causa para arresto en su contra en 13 cargos de maltrato bajo la Ley 54 y dos bajo la Ley de Armas, ante la denuncia de su exesposa Jennifer Fungenzi. El intérprete permanece libre con grillete electrónico tras pagar la fianza.
1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder

Debido a que manejaba sin licencia de conducir, Oliver Franco añadió que el artista, al ser intervenido, presentó únicamente una identificación. Asimismo, confirmó que durante la intervención Cosculluela Suárez no se encontraba en estado de embriaguez ni expedía olor a alcohol.

Actualmente, señaló el oficial, Cosculluela Suárez mantiene una deuda de $1,220 en multas de tránsito.

No es la primera vez que Cosculluela Suárez enfrenta señalamientos relacionados con dicho estatuto. Desde 2023, el artista ha enfrentado distintos casos en los tribunales, principalmente en la región judicial de Humacao.

El caso más reciente ocurrió el 14 de noviembre de 2025, cuando la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, no halló causa para arresto contra el artista por presuntamente conducir el mismo vehículo por la carretera PR-30, en Juncos, sin tener una licencia de conducir.

Antes de ese caso, el 15 de enero de 2025, la Fiscalía de Humacao formuló cargos contra Cosculluela Suárez por un “hit and run” ocurrido el 12 de mayo de 2024 en dicho municipio. En el incidente, dos jinetes fueron atropellados y sus caballos murieron en la escena.

Así esposaron a Cosculluela en el Tribunal de Humacao

Así esposaron a Cosculluela en el Tribunal de Humacao

El cantante urbano enfrenta un caso por presuntamente matar a dos equinos y herir a dos jinetes en un “hit and run”.

Al día siguiente del incidente, la Policía confirmó que intentaba corroborar la posible participación de un exponente urbano en los hechos. Finalmente, el 15 de mayo de 2024, la Uniformada ocupó una guagua Hummer blanca, sin tablilla, en el pueblo de Arroyo.

Tras cerca de seis meses de investigación, la Fiscalía de Humacao entrevistó al artista el 15 de enero de 2025; sin embargo, este optó por no responder las preguntas de los investigadores. Posteriormente, el Ministerio Público radicó seis cargos bajo la Ley 22.

En ese momento, Cosculluela Suárez cumplía una probatoria de tres años tras declararse culpable, el 21 de marzo de 2023, por violación a la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica tras una denuncia presentada por su exesposa, Jeniffer Fungenzi.

No obstante, en una audiencia celebrada el 25 de abril de 2025, previo a la vista preliminar del caso de “hit and run”, se anunció un acuerdo con la Fiscalía de Humacao. El reguetonero se declaró culpable de dos delitos menos graves, pagó una multa e indemnizó a las víctimas.

De La Ghetto (izq.) será otro de los aristas invitados en las dos funciones del concierto de Cosculluela.El veterano artista urbano vendió dos funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.Cosculluela interpretará varios de sus temas más famosos, como "Prrrum" y "Madura".
1 / 10 | Cosculluela ensaya para su concierto en el Coliseo de Puerto Rico. De La Ghetto (izq.) será otro de los aristas invitados en las dos funciones del concierto de Cosculluela. - Ramón “Tonito” Zayas

Finalmente, el 7 de agosto de 2025, el exponente también fue víctima de un robo domiciliario en Trujillo Alto, cuando dos sujetos irrumpieron en la residencia donde se encontraba, lo ataron y lo despojaron de pertenencias valoradas en $308,700.

Tags
Breaking NewsTribunalesHumacaoCaguasCosculluelaLey 22Tribunal de CaguasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: