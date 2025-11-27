Impiden que Cosculluela entre a Chile y ofrezca concierto que tenía programado

Se supone que este hoy jueves, el cantante urbano puertorriqueño Cosculluela llevara a cabo un concierto en Chile, en el marco de su gira “Coscu Latam Tour”. No obstante, este fue cancelado, por razones ajenas a su voluntad, como explicó mediante su red social Instagram.

“Mi gente de Chile. Estoy en Santiago (...) Hay un pana aquí que no nos ha dejado entrar, yo vine con mis permisos, con todo para entrar, pero me dice que por mis antecedentes penales, yo creo que es más por sus c%#*nes que no me quiere dejar pasar”, señaló el puertorriqueño en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Aunque trascendió que su entrada fue negada “debido a asuntos migratorios”, según informó la productora Bizarro, más adelante el equipo de manejo del denominado “Príncipe del Verso”, Rottweilas Inc., aclaró a través de una comunicación la situación relacionada con la llegada de Cosculluela a Chile en el día de ayer.

PUBLICIDAD

“El artista llegó al país a las 8:00 de la mañana, cumpliendo con todos los permisos, autorizaciones y documentos requeridos, los cuales fueron debidamente aprobados por el Gobierno de Puerto Rico y por el Gobierno de Chile, así como por las agencias correspondientes”, reza el comunicado.

“Durante semanas, se trabajó de manera responsable y transparente en cada uno de los requisitos solicitados, todos validados oficialmente. A pesar de esto, y sin recibir explicación alguna, al llegar al país no se le permitió la entrada, aun cuando todo estaba en orden y autorizado por ambas jurisdicciones. Esta determinación fue completamente inesperada y se encuentra fuera del control del artista y de su equipo”, se destacó.

De igual modo, informaron que desde el momento de la llegada del artista puertorriqueño a Chile, este fue grabado por prensa local de TVN sin autorización del artista ni de su equipo de acompañantes, situación que había sido previamente prohibida por razones de seguridad y privacidad.

“Este tipo de acciones no solo van en contra de los acuerdos establecidos, sino que también exponen innecesariamente al artista a situaciones fuera de su control. Lamentamos profundamente lo ocurrido y entendemos la pasión y el apoyo del público chileno que esperaba con ilusión este concierto sin ningún incumplimiento, ni acción indebida por parte del artista”, se detalló.

Rottweilas (Instagram)

Al mismo tiempo, su equipo de manejo señaló que la referida situación está en manos de otras autoridades, y están trabajando activamente para esclarecer lo sucedido.