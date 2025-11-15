Opinión
15 de noviembre de 2025
78°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

No causa para arresto contra Cosculluela por presuntamente conducir sin licencia

El cargo contra el cantante urbano se formuló por una intervención de tránsito registrada el 2 de noviembre

15 de noviembre de 2025 - 8:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Fernando Cosculluela Suárez enfrentó un proceso judicial entre el 2024 y 2025 por atropellar a dos jinetes en un incidente registrado en Humacao. (Pablo Martínez Rodríguez)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, no encontró causa para arresto contra el exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, de 45 años, por cargos de conducir un vehículo de motor sin contar con una licencia, confirmó la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

La intervención de tránsito ocurrió a las 12:52 a.m. del 2 de noviembre, en la carretera PR-30 y en la jurisdicción de Juncos.

Según la Policía, Cosculluela Suárez fue detenido mientras conducía un Lamborghini negro de 2019. El modelo específico no fue ofrecido.

La pesquisa resaltó que el cantante urbano, supuestamente, conducía el vehículo sin licencia, por lo que se formuló un cargo un cargo al Artículo 3.23 de la Ley 22 de Tránsito, un delito menos grave.

Sin embargo, tras la celebración de la vista, Díaz Pérez no encontró causa para arresto contra Cosculluela Suárez.

El Nuevo Día solicitó al Departamento de Justicia el nombre del fiscal que llevó el caso y aguarda por una respuesta.

El artista urbano enfrentó, entre 2024 y 2025, un proceso judicial luego que la Fiscalía de Humacao formuló seis cargos relacionados con un incidente en el que impactó a dos personas que cabalgaban en el barrio Tejas.

El cantante urbano y compositor musical José Fernando Cosculluela Suárez, fue acusado por conducir temerariamente un vehículo de motor, abandonar una escena, maltrato de animales y destrucción de prueba por el “hit & run” que dejó a dos jinetes heridos y muertos a sus caballos, la madrugada del 12 de mayo de 2024, en Humacao.
El cantante urbano y compositor musical José Fernando Cosculluela Suárez, fue acusado por conducir temerariamente un vehículo de motor, abandonar una escena, maltrato de animales y destrucción de prueba por el “hit & run” que dejó a dos jinetes heridos y muertos a sus caballos, la madrugada del 12 de mayo de 2024, en Humacao. (Suministrada por la Policía)

Según la investigación, Cosculluela Suárez atropelló a los dos jinetes a las 3:36 a.m. del 12 de mayo de 2024. Los jinetes recibieron heridas de gravedad y los dos caballos fallecieron en la escena. Al día siguiente del accidente, se indicó que la Policía buscaba corroborar si un artista urbano era el responsable.

La Uniformada ocupó, el 15 de mayo de 2024, un vehículo Hummer blanco, y sin tablilla, en el patio de una residencia del barrio Palmas de Arroyo.

Tras casi seis meses de investigación, la Fiscalía de Humacao entrevistó a Cosculluela Suárez el 15 de enero de 2025, pero el reguetonero declinó contestar las preguntas de los investigadores.

En última instancia, la Fiscalía de Humacao formuló seis cargos bajo la Ley 22 de Tránsito por los cuales se encontró causa para arresto. En ese momento, Cosculluela Suárez cumplía una probatoria de tres años tras declararse culpable, el 21 de marzo de 2023, por cargos de violencia de género contra su exesposa, Jeniffer Fungenzi.

Sin embargo, durante una vista de estatus celebrada el 25 de abril de 2025 citada para atender controversias antes de la vista preliminar, la representación legal del artista anunció que se alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Humacao mediante el cual su cliente se declararía culpable por dos delitos menos graves, pagaría una multa e indemnizaría a las dos víctimas con una suma de dinero no especificada.

En ese momento, no se indicó si a Cosculluela Suárez se le permitiría retener su licencia de conducir.

