9 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Falso”: abogado afirma que Cosculluela no tenía un “pillo de luz” en su residencia

El consorcio Luma Energy presentó esta semana una querella ante la Policía por presuntas irregularidades

9 de agosto de 2025 - 8:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez. (Pablo Martínez Rodríguez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El licenciado Carlos Aponte, representante legal del cantante José Fernando Cosculluela Suárez, mejor conocido como “Cosculluela”, negó que el artista tuviera un supuesto “pillo de luz” en su residencia en Trujillo Alto.

Según Aponte, la información es “totalmente falsa”.

Explicó que el cantante realizó trámites con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para que se le aprobara mudarse a la residencia de Trujillo Alto, lo que fue aprobado tras entregar los debidos documentos.

“Eso es totalmente falso, José Fernando en ningún momento ha tenido un pillo. Fue José Fernando quien alerta a Corrección. Esto surge para febrero, cuando quería trasladarse de la residencia donde estaba bajo supervisión electrónica a esa casa en Trujillo Alto para vivir. Ahí se hace una investigación porque el propio José Fernando alerta a Corrección, diciendo que no podía proveer un recibo de luz porque la luz estaba a nombre de la persona a quien él le compró la propiedad, tanto la luz como el agua. La escritura estaba a nombre de él, pero tanto el agua como la luz estaban puestas a nombre de esa persona”, dijo el abogado en entrevista con la periodista Sylvia Hernández en Día a Día de Telemundo.

Añadió que desde el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) se envió a un investigador, que rindió un informe en febrero, antes de la fecha en que se alega la supuesta irregularidad en la residencia del artista.

“Él pierde contacto con esa persona, por tanto, no podría hacer el cambio de dirección. Ante esa situación, es la propia oficina de PSAJ, Corrección, que envía un investigador, y el investigador encuentra que allí no se estaba cumpliendo con la ley. Se rindió un informe, y en el propio informe de febrero 26, mucho antes de lo que están alegando que LUMA encontró un pillo a José Fernando. Las personas que están diciendo eso están desinformadas”, sostuvo.

Aseguró que se demostró a Corrección que la residencia tenía contador y que el servicio eléctrico estaba en “perfectas condiciones”. Ante esto, se le permitió mudarse.

“Todo esto es un cuento de camino y las personas que lo están diciendo están mintiendo al país. LUMA instala e identifica que la conexión de la residencia estaba en ley, que cumplía toda la ley y envía a sus funcionarios e instala un contador que permanece allí, eso se hizo el 27 de marzo a las 2 de la tarde este año”, mencionó el licenciado.

Esta semana, el consorcio LUMA Energy radicó una querella ante la Policía por unas supuestas irregularidades identificadas en la residencia del artista. Los supuestos hechos se remontan al 12 de marzo de este año.

La querella establece que el contador tenía las cuchillas picadas y que el medidor estaba supuestamente vandalizado. Añade que se retiró el contador y se colocó una tapa ciega. A su vez, se indica que la residencia no tenía contrato de servicio con el consorcio.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, LUMA Energy indicó que, “como parte de nuestros procesos internos y según establece el contrato, cuando identificamos casos de irregularidades en el consumo de energía eléctrica, los referimos a las autoridades para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes subsiguientes”.

De la misma forma, el consorcio añadió que “cooperamos con las agencias de ley y orden en caso de que durante el proceso investigativo se determine la radicación de cargos”.

“Le recordamos a nuestros clientes que interactuar o manipular los medidores o cualquiera de sus componentes, representa un riesgo de seguridad para ellos, sus comunidades y nuestros empleados”, comentó.

