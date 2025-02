En la breve vista celebrada ante la jueza superior Yaritza Carrasquillo Aponte , del Tribunal de Primera Instancia de Humacao , la Fiscalía, acorde con una moción presentada en la tarde del martes, pidió medidas protectoras para los testigos, incluyendo que no se les vea el rostro en la transmisión en vivo, infiriendo que temen por su seguridad.

El fiscal Jaime Perea acusó, incluso, al licenciado Jerome Garffer , uno de los representantes legales de Coculluela Suárez, de acudir “a los medios y llamar a los testigos del Ministerio Público chotas”. Ante esto, Garffer afirmó que “eso no es así” y que entonces él podría entrar en las expresiones que ha hecho públicamente la Fiscalía sobre su cliente.

Tras las expresiones, la jueza recordó que dichas declaraciones “no surgen de la moción” y pidió a las partes que solo se refirieran a los argumentos esbozados en el documento legal. “Yo voy a resolver esta controversia que me parece sumamente sencilla y que no hay motivo ni razón para dilatarla”, puntualizó la togada.

“Yo solicito que se permita expresarme porque la moción en su naturaleza tiende a llevar un mensaje posiblemente equivocado de porqué es que no se pueda permitir que esas personas se vean (en las grabaciones en vivo) porque entonces podríamos entender que algo pasa con esos testigos... A mí me sorprende que se pida que esos testigos no sean transmitidos”, agregó.